Reparan en Temperley cañería troncal de agua potable

Provoca baja de presión en Almirante Brown, Lomas de Zamora y Quilmes. Se estima que la situación se extenderá hasta finalizar este martes.
Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) puso en marcha este martes un operativo de emergencia en Temperley, partido de Lomas de Zamora, tras detectar un escape en una cañería maestra de distribución de 800 milímetros de diámetro. Las tareas se concentran en el destape y reemplazo del tramo afectado del conducto, el cual forma parte de la línea de salida de la Estación Elevadora Quilmes y se encarga de transportar agua potable a alta presión hacia distintas zonas del conurbano sur.
Para poder ejecutar la excavación y proceder con el recambio del tubo averiado, los técnicos de la prestataria debieron interrumpir el bombeo en la línea de impulsión. Esta maniobra técnica afecta de manera directa e indirecta la provisión del servicio durante toda la jornada en Almirante Brown, Lomas de Zamora y Quilmes. De acuerdo con las estimaciones oficiales de la compañía, la normalización progresiva del suministro se extenderá hasta las últimas horas del día.
La empresa advirtió que, una vez finalizadas las obras y reanudado el bombeo, el proceso de presurización de las cañerías vaciadas podría arrastrar sedimentos acumulados, provocando episodios de turbiedad en la red domiciliaria. Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794. Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.
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