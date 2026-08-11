Reparan en Temperley cañería troncal de agua potable

Para poder ejecutar la excavación y proceder con el recambio del tubo averiado, los técnicos de la prestataria debieron interrumpir el bombeo en la línea de impulsión. Esta maniobra técnica afecta de manera directa e indirecta la provisión del servicio durante toda la jornada en Almirante Brown, Lomas de Zamora y Quilmes. De acuerdo con las estimaciones oficiales de la compañía, la normalización progresiva del suministro se extenderá hasta las últimas horas del día.