Celebraron los 201 años de la llegada de escoceses al sur del conurbano

La comunidad celebró el 201° aniversario de la llegada de las primeras familias escocesas al Sur del Conurbano, un hito fundacional para el desarrollo agrícola e industrial de la zona. En el mismo marco, se conmemoró el bicentenario del primer servicio religioso de la Iglesia Presbiteriana en la República Argentina. El encuentro se desarrolló en el Museo Histórico La Campana de El Jagüel, una de las pocas edificaciones conservadas que se remonta a la época del establecimiento de la colonia en Esteban Echeverría. Formó parte del Día del Inmigrante Escocés en la Argentina, que se festeja el 11 de agosto.