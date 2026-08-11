Celebraron los 201 años de la llegada de escoceses al sur del conurbano

En el Museo Histórico La Campana de El Jagüel. Participaron representantes de la colectividad.
La comunidad celebró el 201° aniversario de la llegada de las primeras familias escocesas al Sur del Conurbano, un hito fundacional para el desarrollo agrícola e industrial de la zona. En el mismo marco, se conmemoró el bicentenario del primer servicio religioso de la Iglesia Presbiteriana en la República Argentina. El encuentro se desarrolló en el Museo Histórico La Campana de El Jagüel, una de las pocas edificaciones conservadas que se remonta a la época del establecimiento de la colonia en Esteban Echeverría. Formó parte del Día del Inmigrante Escocés en la Argentina, que se festeja el 11 de agosto.
Durante la ceremonia se destacó el aporte de los 200 colonos iniciales que en 1825 introdujeron técnicas agrícolas, semillas y ganado para abastecer a la región, sentando las bases del entramado social y productivo en Monte Grande, Luis Guillón y Santa Catalina. La actividad contó con intervenciones musicales de tradición celta y de gaitas, a cargo de la banda de Gaitas regional, con dirección de Freddy Santana Mackinlay, y la banda SAPA (South American Piping Association), dirigida por Rodrigo Saller.
La conmemoración reunió a referentes del ámbito histórico, religioso y de entidades representativas de la colectividad. Formaron parte del encuentro el pastor de la Iglesia Presbiteriana, Jorge Lumsden; el historiador Adolfo Storni; la organizadora de la jornada, Moira Morley; y el presidente del Consejo de la Comunidad Argentino Británica (ABCC), Gavin Bruce. Asimismo, estuvieron presentes delegaciones y representantes de los colegios Parish Robertson y San Marcos.
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