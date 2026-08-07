Comenzó a funcionar línea de colectivos entre Canning y Puente La Noria

Es un ramal de la línea 306, operada por el Expreso Esteban Echeverría. Tiene una frecuencia de una unidad cada 20 minutos.
Un nuevo ramal de la línea 306 de colectivos, que une Canning con Puente La Noria, fue puesto en funcionamiento por la concesionaria, Expreso Esteban Echeverría (EEE), con una frecuencia de un coche cada 20 minutos.
El recorrido desde Puente La Noria es por Avenida de la Ribera, Newton, Avenida Olimpo, Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura) hasta la rotonda de Llavallol, Boulevard Buenos Aires, Alvear, Arana, Vicente López, Plaza Monte Grande, Santamarina , Ruta 205, Rotonda Ezeiza, Ruta 58 y Rotonda Saint Thomas, con un itinerario en sentido contrario.
Por otra parte la línea 164 de la empresa General Tomás Guido -que pertenece al Grupo Doscientos Ocho Transporte Automotor (DOTA)- reimplantó el horario del servicio semirápido rotonda de Llavallol-Plaza Constitución-Once, por Camino de Cintura y las autopista Riccheri, Dellepiane y 25 de Mayo, que estuvo restringido por las vacaciones de invierno. De la citada rotonda sale a las 4, 4.30, 5, 5.30, 5.45 y 6, y de Once a las 13, 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30, 17.45, 18, 18.30 y 19.
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