Comenzó a funcionar línea de colectivos entre Canning y Puente La Noria

Por otra parte la línea 164 de la empresa General Tomás Guido -que pertenece al Grupo Doscientos Ocho Transporte Automotor (DOTA)- reimplantó el horario del servicio semirápido rotonda de Llavallol-Plaza Constitución-Once, por Camino de Cintura y las autopista Riccheri, Dellepiane y 25 de Mayo, que estuvo restringido por las vacaciones de invierno. De la citada rotonda sale a las 4, 4.30, 5, 5.30, 5.45 y 6, y de Once a las 13, 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30, 17.45, 18, 18.30 y 19.