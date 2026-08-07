Primera sesión del programa Joven Parlamentario en Lomas de Zamora

Los alumnos asumieron el rol de concejales, utilizando las bancas del recinto para exponer, argumentar y votar proyectos que elaboraron previamente en las aulas con el acompañamiento de sus docentes. Las propuestas abordaron problemáticas detectadas en sus instituciones y barrios, con foco en el cuidado del medio ambiente, la realización de mejoras edilicias, el fortalecimiento de la convivencia escolar y la integración barrial. Entre los establecimientos educativos que formaron parteestuvieron la Escuela de Educación Especial 504, las primarias 31, 91 y 93, la Escuela Ejército de los Andes, el Centro de Promoción Integral de la Infancia 1 y el Colegio Modelo Banfield. El ejercicio simuló la dinámica de una sesión legislativa real, promoviendo el debate respetuoso y el intercambio de posturas entre los participantes. Al cierre de la actividad, las autoridades entregaron certificados de reconocimiento a cada uno de los estudiantes por su labor y compromiso durante la jornada.