Avanza la fase final de la obra pluvial en la calle Melber para prevenir anegamientos en Llavallol

Por un lado, el primer frente presenta un avance superior al 85 por ciento y comprende alrededor de 500 metros lineales en Polonia, entre Melber y Cuyo y Melber, entre Polonia y José Hernández. Un progreso similar registra el segundo ramal, que abarca Doyehnard, entre Cuyo y 1º de Marzo y Melber, entre Sarratea y Doyhenard, donde ya se ejecutaron más de 500 metros de conductos. La última de las etapas alcanzó el 50 por ciento de ejecución con 390 metros lineales de cañerías instaladas en Wright, entre 1º de Marzo y Luján; Luján, entre Wright y Viera; Viera, entre Luján y Melber y Melber, entre Viera y Gral. Frías. Una vez finalizadas las obras hídricas, se realizarán arreglos con carpeta asfáltica en tramos de Melber y Frías.