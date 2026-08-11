Avanza la fase final de la obra pluvial en la calle Melber para prevenir anegamientos en Llavallol

Ya se colocaron 1400 metros de cañerías en tres frentes y actualmente se están instalando sumideros y cámaras y reconstruyendo pavimento y veredas.
Las obras de ampliación del sistema de desagües pluviales en la calle Melber en Llavallol, entraron en su etapa final de ejecución. La intervención busca optimizar la capacidad de drenaje urbano y reducir el riesgo de anegamientos ante precipitaciones intensas en el barrio. El proyecto, a cargo del Municipio de Lomas de Zamora, abarca la instalación de más de 1.400 metros lineales de conductos pluviales divididos en tres tramos, la reconstrucción de más de 2.300 metros cuadrados de pavimento de hormigón y la restitución de las veredas intervenidas.
Por un lado, el primer frente presenta un avance superior al 85 por ciento y comprende alrededor de 500 metros lineales en Polonia, entre Melber y Cuyo y Melber, entre Polonia y José Hernández. Un progreso similar registra el segundo ramal, que abarca Doyehnard, entre Cuyo y 1º de Marzo y Melber, entre Sarratea y Doyhenard, donde ya se ejecutaron más de 500 metros de conductos. La última de las etapas alcanzó el 50 por ciento de ejecución con 390 metros lineales de cañerías instaladas en Wright, entre 1º de Marzo y Luján; Luján, entre Wright y Viera; Viera, entre Luján y Melber y Melber, entre Viera y Gral. Frías. Una vez finalizadas las obras hídricas, se realizarán arreglos con carpeta asfáltica en tramos de Melber y Frías.
Estas obras forman parte del plan de infraestructura que impulsa el Gobierno de la Comunidad para fortalecer el sistema de drenaje urbano y acompañar el crecimiento de los barrios. Con esta intervención se busca optimizar el funcionamiento de la red pluvial, mejorar la circulación durante los días de lluvia y brindar mayor seguridad a vecinos y vecinas.
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