San Martín sorprendió al líder y sueña con llegar al Reducido

Se enfrentaron dos equipos de realidades diferentes porque de un lado estaba el Azul, quien venía de caer ante Excursionistas y necesitaba ganar para arrimarse al Reducido, el gran anhelo para subir a la categoría superior. Por su parte, el Funebrero buscaba sumar al menos un punto para seguir siendo el único mandamás del semestre, a sabiendas que ya festejó en el Apertura. Y finalmente, en condición de local, el equipo que dirige Federico Scurnik dio el golpe y se quedó con la victoria.

El único gol de la noche del Azul lo consiguió marcar durante el segundo tiempo. A los 13 minutos, el volante Franco Benítez habilitó a Franco Camejo, quien enganchó de izquierda hacia adentro y sacó un derechazo que fue imposible para Lautaro Maldonado.

Con este resultado, San Martín llegó a los 21 puntos y se ubica en el sexto lugar del Clausura; mientras que en la tabla general acumula 45 unidades y está a dos de la liguilla, un panorama alentador para lo que pretende y se preveía en el arranque del itinerario, más acostumbrado a luchar por la permanencia que por dar el salto a la categoría principal del Ascenso en Argentina.

El próximo fin de semana el club de la zona sur del conurbano bonaerense visitará a Sportivo Italiano en Ciudad Evita y la expectativa radicará en ganar, revalidar credenciales y quedar a tiro de las metas establecidas.

Por su parte, Midland no pudo seguir siendo el único líder del certamen y ahora comparte la cima de la competencia con Deportivo Armenio, rival que recibirá en la jornada que viene del torneo.