Forestello valoró la entrega, pero admitió falencias en Temperley

"No podemos ganar los partidos antes de jugarlos, la verdad que fue un digno rival. Intentamos con nuestras herramientas tratar de superarlos, y sumar siempre es importante. Queríamos ganar pero no fuimos lo suficientemente claros", señaló el entrenador en conferencia de prensa.

El DT reconoció que el rendimiento del equipo estuvo por debajo de lo esperado, aunque valoró la actitud de sus dirigidos. "Creo que hicimos un esfuerzo importante, pero la realidad es que no estuvimos bien. Estoy conforme con la entrega, con todo lo que hicieron los chicos", analizó Forestello.

En ese sentido, el técnico subrayó la necesidad de no dar nada por sentado en este tramo final del torneo. "Somos conscientes que no podemos subestimar a nadie, sí que hay que jugar los partidos, pero destaco la gran entrega del equipo", concluyó.