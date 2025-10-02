Justicia de Lomas investiga a concesionaria de Temperley por presuntas estafas

La denuncia fue formulada por unas 60 personas, quienes apuntan al administrador de la agencia V-Lion Automotores, ubicada en Avenida Hipólito Yrigoyen 9902. La maniobra consistía en que cuando el cliente decidía la compra de un vehículo a través de un plan de pagos, firmaban un convenio de reserva y les otorgaban un CBU para abonar la seña y comenzar también con el pago de cuotas.

Sin embargo, tras haber pasado un tiempo considerable de la entrega del dinero, no recibieron la unidad ni tampoco la devolución del dinero, según consta en la denuncia, donde figura que algunos llegaron a pagar hasta 5 millones de pesos. Las víctimas se comunicaron telefónicamente con la empresa en varias oportunidades, pero siempre recibían excusas, evasivas y hasta pedidos de firmar notas manuscritas para justificar reclamos.

El caso está a cargo del fiscal Jorge Griego, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 8, especializada en delitos de defraudación, quien ordenó un allanamiento en la concesionaria, donde secuestraron documentos que podrían ser valiosos para la causa, pero no pudieron detener al administrador y principal acusado.

En tanto, la concesionaria difundió un comunicado en sus redes sociales, en el que afirma: "En virtud de los hechos de público y notorio conocimiento, queremos informarles que nuestra empresa ha sido objeto de falsas acusaciones y manifestaciones difamatorias realizadas por personas totalmente ajenas a nosotros y por empleados".

Asimismo, asegura que "hemos iniciado y continuaremos con todas las acciones legales pertinentes para resguardar nuestro honor y reputación e intereses de nuestros clientes. Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la seriedad y la calidad de servicio que siempre nos ha caracterizado".