Lisa pidió reacción en Brown para asegurar el Reducido

"En el primer tiempo no había pasado nada y nos encontramos 2-0 abajo en una jugada donde fallamos defensivamente y después en un córner que genera un rebote. Una lástima, porque arrancar un partido así, remarlo cuesta mucho más", explicó el técnico, quien remarcó la dificultad de remontar tras el arranque adverso.

Pese a la desventaja, Brown mostró reacción y llegó al descuento. El DT valoró la entrega, aunque señaló los apuros en el tramo final: "El rival prácticamente después no tuvo situaciones y empiezan los apuros, cada pelota perdida parecería como que tenemos que defender de urgencia. Descontamos y en el segundo tiempo tuvimos dominio territorial, alguna que otra situación, después está ese apuro de buscar llegar al área rápido, no era la idea, sino elaborar el juego".

Con un calendario que incluye a Laferrere, Fénix, Flandria, Villa Dálmine, Argentino de Quilmes y Argentino de Merlo, Lisa fue claro sobre el desafío que afronta el Tricolor. "Tenemos que seguir mejorando en todos los aspectos, en esta última parte tenemos que defender el lugar en el Reducido. Estos seis partidos son fundamentales, así que hay que levantar", subrayó.