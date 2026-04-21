Claypole: un niño de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en la casa de su pareja

La Justicia ha centrado la investigación en la pareja de la mujer, quien se encontraba en la vivienda al momento de la desaparición, pero se dio a la fuga poco antes del hallazgo del cadáver. Sobre él pesa una orden de captura nacional emitida por la fiscalía interviniente, bajo la carátula preventiva de femicidio. Los investigadores analizan las últimas comunicaciones telefónicas del sospechoso y han relevado cámaras de seguridad de las inmediaciones para reconstruir su ruta de escape. Vecinos de la zona aportaron testimonios que se refieren a una relación marcada por episodios de violencia previa, datos que ya han sido incorporados al expediente.

Debido a la naturaleza del hallazgo y la edad del testigo presencial, se ha dispuesto la intervención de equipos especializados en psicología del área de Niñez y Adolescencia para brindar contención al hijo de la víctima ya su entorno familiar. El caso ha generado una fuerte indignación en la comunidad, que reclama celeridad en la captura del acusado. La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en temáticas de Género del Departamento Judicial correspondiente.