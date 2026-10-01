La experiencia de otros países, tanto de la región como de otras latitudes da cuenta que, en forma estratégica y programada, se puede avanzar exitosamente en la consolidación de una infraestructura acorde a las condiciones de cada territorio con la activa participación del Estado, los distribuidores de energía, los fabricantes de autos y los proveedores de tecnología.

En Argentina, ABB viene acompañando distintas iniciativas vinculadas a la movilidad sostenible y la electrificación del transporte, colaborando junto a actores públicos y privados en proyectos destinados a promover el desarrollo de infraestructura de carga y la adopción de nuevas tecnologías.

Roberto Stazzoni, responsable del segmento de electromovilidad de ABB, contó que “en movilidad eléctrica, la empresa acompaña la expansión de la infraestructura de carga en Argentina, con estaciones rápidas ya operativas en corredores como Buenos Aires–Rosario–Córdoba, y nuevas instalaciones en desarrollo. A nivel global, se han comercializado más de un millón de cargadores, incluyendo modelos de alta potencia como el Terra 360, capaz de entregar 100km de autonomía en menos de tres minutos. Esta infraestructura es clave no solo para la adopción del vehículo eléctrico, sino también para el desarrollo de empleo y cadenas de valor asociadas”.

ABB cuenta con más de 20 años de experiencia en infraestructura de carga y ha vendido más de un millón de cargadores para vehículos eléctricos en más de 85 mercados. En Argentina ABB, está acompañando este desarrollo a través de importantes acuerdos con terminales automotrices y convenios con operadores, para fortalecer la experiencia de todos aquellos consumidores que se están volcando a la electromovilidad.

La expertise, tecnología, talento e innovación que viene desarrollando ABB, en sus más de 140 años de trayectoria, lo erigen como líder en la categoría de infraestructura para la electromovilidad. Muestra de ello es su figura como patrocinador global de la FIA Fórmula E, la principal categoría de automovilismo totalmente eléctrico del mundo, competición que reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y el futuro de la movilidad.

Proyectos de infraestructura de carga

ABB es, como parte de una UTE, proveedor clave en la infraestructura de carga rápida para colectivos eléctricos en la Ciudad de Buenos Aires. En el patio de carga de colectivos eléctricos de CABA, se instalaron cargadores ABB capaces de entregar hasta 120kW a un solo colectivo o 60kW a dos en simultáneo, según el estado de carga y la operación de flota.

Otro caso relevante es el aporte que la compañía realizó en materia de infraestructura de carga al puerto de Colonia (Uruguay), convirtiéndolo en el primer puerto verde de América Latina, donde se cargará el China Zorrilla, primer buque de pasajeros 100% eléctrico del mundo y que unirá las rutas Colonia – Buenos Aires, un proyecto que marca un antes y un después en la movilidad fluvial sostenible.