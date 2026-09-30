Milei intenta ubicar a Argentina como un polo de inteligencia artificial con menos regulación

Uno de los proyectos más particulares impulsados por el Gobierno es la posibilidad de crear empresas operadas por agentes de IA. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que la propuesta surgió del empresario tecnológico argentino Emiliano Kargieman, quien planteó la posibilidad de que millones de robots produzcan ingresos para el país y permitan aumentar su peso económico.

Milei tomó la propuesta y anunció que impulsaría una ley para permitir este tipo de compañías. La iniciativa original "contempla empresas sin presencia humana y con responsabilidad legal sobre sus acciones atribuida a los propios agentes de IA". La idea generó cuestionamientos de sectores de la oposición y especialistas en derecho e inteligencia artificial.

Sturzenegger señaló posteriormente que "el proyecto fue modificado para facilitar su tratamiento en el Congreso" y que el nuevo borrador establece que "las empresas podrán ser operadas completamente por agentes de IA, pero deberán contar con una persona que asuma la responsabilidad legal final".

El proyecto también contempla incentivos fiscales para las compañías operadas por agentes de IA. Sturzenegger sostuvo que "el objetivo es que la Argentina resulte atractiva para constituir empresas" y planteó que, "si Europa y distintos estados de Estados Unidos establecen límites estrictos, el país podría convertirse en un espacio con mayores posibilidades para este tipo de desarrollos".

La otra gran apuesta está vinculada con los centros de datos. El Gobierno promociona a la Patagonia como un territorio con amplios espacios disponibles, reservas de gas y petróleo de esquisto y un clima frío que puede contribuir al enfriamiento de las instalaciones. Sin embargo, Argentina todavía tiene una industria de centros de datos pequeña y se encuentra por detrás de países de la región como Brasil y Chile.

A las oportunidades se suman obstáculos vinculados con la infraestructura. La red eléctrica argentina presenta dificultades, existen controles de divisas y la construcción de nuevas instalaciones requiere inversiones importantes en transmisión. El Gobierno también propuso un incentivo fiscal para "atraer grandes inversiones en inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes", aunque el programa todavía necesita la aprobación del Senado. El año pasado, OpenAI firmó además una carta de intención con una empresa argentina para explorar un proyecto de gran escala.

Milei también incorporó la inteligencia artificial a su estrategia de comunicación política. El Presidente publica con frecuencia imágenes generadas mediante IA en las que aparece representado como un personaje más joven y musculoso, como Spider-Man, junto a Lionel Messi o conversando con Domingo Faustino Sarmiento. Su equipo sostiene que estas producciones no buscan engañar, sino ampliar la cantidad de contenido disponible en sus redes sociales.

Milei compartió un video generado con IA subido a la Torre Eiffel para promocionar la "Argentina Week" en París



En la antesala de su viaje a Francia, el Presidente difundió en sus redes un video generado con inteligencia artificial donde se lo ve sobre la Torre Eiffel junto a la… — Ejes de Comunicación (@ejesdecom) September 30, 2026

Sin embargo, el uso político de imágenes y videos generados por IA también generó cuestionamientos. Durante los incendios forestales en la Patagonia, Milei compartió una imagen creada digitalmente en la que aparecía junto a bomberos, pese a que no había viajado a la zona. Además, durante una elección local, cuentas vinculadas a sus seguidores difundieron videos falsos generados con IA sobre un candidato rival. Aunque Milei no publicó ese material, defendió su circulación como una forma de libertad de expresión. Incluso dentro de su equipo existen advertencias sobre los límites de estas herramientas: Santiago Pacheco, encargado de producir contenido generado por IA para sus redes, sostuvo que la línea se vuelve cada vez más difusa y que “tenemos que ser muy conscientes de los riesgos”.