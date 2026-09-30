Milei intenta ubicar a Argentina como un polo de inteligencia artificial con menos regulación

El Gobierno quiere atraer inversiones para centros de datos y promover empresas operadas por agentes de IA, mientras expertos advierten sobre los riesgos legales y sociales.
Javier Milei busca posicionar a la Argentina como un destino para el desarrollo de inteligencia artificial con un esquema de regulación limitado. Ante la Asamblea General de la ONU, el Presidente afirmó que el país se ubicará “a la vanguardia de la libertad” frente a la IA y ratificó el “compromiso de no regular de manera preventiva” esta tecnología.
La estrategia oficial apunta a atraer inversiones extranjeras, especialmente para la construcción de centros de datos en la Patagonia, y contempla además la creación de “empresas no humanas” dirigidas por agentes de inteligencia artificial. El Gobierno considera que la combinación de energía disponible, territorio y una menor intervención regulatoria puede convertir al país en un polo tecnológico.
Según una nota del New York Times y reproducida por medios nacionales; La postura de Milei se desarrolla mientras distintos gobiernos buscan definir cómo abordar los riesgos asociados al avance de la IA. En la ONU, numerosos líderes plantearon la necesidad de atender esas amenazas, mientras que las estrategias adoptadas por los distintos países siguen siendo diferentes, mientras que el presidente argentino, en cambio, comparó los temores actuales con las resistencias que generaron tecnologías como la máquina de vapor, la electricidad e internet.
“Donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera”, afirmó Milei, quien sostiene que la innovación debe avanzar sin regulaciones preventivas. Su posición coincide en algunos aspectos con la de su aliado político Donald Trump, quien argumenta que "las restricciones pueden afectar la innovación y el crecimiento económico y favorecer a China".
Uno de los proyectos más particulares impulsados por el Gobierno es la posibilidad de crear empresas operadas por agentes de IA. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que la propuesta surgió del empresario tecnológico argentino Emiliano Kargieman, quien planteó la posibilidad de que millones de robots produzcan ingresos para el país y permitan aumentar su peso económico.
Milei tomó la propuesta y anunció que impulsaría una ley para permitir este tipo de compañías. La iniciativa original "contempla empresas sin presencia humana y con responsabilidad legal sobre sus acciones atribuida a los propios agentes de IA". La idea generó cuestionamientos de sectores de la oposición y especialistas en derecho e inteligencia artificial.
Sturzenegger señaló posteriormente que "el proyecto fue modificado para facilitar su tratamiento en el Congreso" y que el nuevo borrador establece que "las empresas podrán ser operadas completamente por agentes de IA, pero deberán contar con una persona que asuma la responsabilidad legal final".
El proyecto también contempla incentivos fiscales para las compañías operadas por agentes de IA. Sturzenegger sostuvo que "el objetivo es que la Argentina resulte atractiva para constituir empresas" y planteó que, "si Europa y distintos estados de Estados Unidos establecen límites estrictos, el país podría convertirse en un espacio con mayores posibilidades para este tipo de desarrollos".
La otra gran apuesta está vinculada con los centros de datos. El Gobierno promociona a la Patagonia como un territorio con amplios espacios disponibles, reservas de gas y petróleo de esquisto y un clima frío que puede contribuir al enfriamiento de las instalaciones. Sin embargo, Argentina todavía tiene una industria de centros de datos pequeña y se encuentra por detrás de países de la región como Brasil y Chile.
A las oportunidades se suman obstáculos vinculados con la infraestructura. La red eléctrica argentina presenta dificultades, existen controles de divisas y la construcción de nuevas instalaciones requiere inversiones importantes en transmisión. El Gobierno también propuso un incentivo fiscal para "atraer grandes inversiones en inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes", aunque el programa todavía necesita la aprobación del Senado. El año pasado, OpenAI firmó además una carta de intención con una empresa argentina para explorar un proyecto de gran escala.
Milei también incorporó la inteligencia artificial a su estrategia de comunicación política. El Presidente publica con frecuencia imágenes generadas mediante IA en las que aparece representado como un personaje más joven y musculoso, como Spider-Man, junto a Lionel Messi o conversando con Domingo Faustino Sarmiento. Su equipo sostiene que estas producciones no buscan engañar, sino ampliar la cantidad de contenido disponible en sus redes sociales.
Sin embargo, el uso político de imágenes y videos generados por IA también generó cuestionamientos. Durante los incendios forestales en la Patagonia, Milei compartió una imagen creada digitalmente en la que aparecía junto a bomberos, pese a que no había viajado a la zona. Además, durante una elección local, cuentas vinculadas a sus seguidores difundieron videos falsos generados con IA sobre un candidato rival. Aunque Milei no publicó ese material, defendió su circulación como una forma de libertad de expresión. Incluso dentro de su equipo existen advertencias sobre los límites de estas herramientas: Santiago Pacheco, encargado de producir contenido generado por IA para sus redes, sostuvo que la línea se vuelve cada vez más difusa y que “tenemos que ser muy conscientes de los riesgos”.
comentar