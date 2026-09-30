Ese cambio obliga a las empresas a entender mejor al consumidor.

¿Qué productos continúan teniendo demanda? ¿Qué objeciones aparecen antes de una compra? ¿Qué canales generan clientes realmente rentables? ¿Qué promociones atraen ventas y cuáles simplemente reducen el margen?

En épocas de crecimiento, una estrategia ineficiente puede quedar escondida detrás del aumento general de las ventas. Cuando el mercado se contrae, esos errores quedan mucho más expuestos.

El objetivo ya no debería ser invertir más o menos, sino invertir mejor

Una de las ventajas del marketing digital es justamente su capacidad para medir resultados en tiempo real.

Una empresa puede conocer cuánto invierte para adquirir un cliente, qué campañas generan ventas, cuáles son los productos con mayor tasa de conversión y qué canales aportan compradores con mayor valor a largo plazo.

Métricas como el costo de adquisición de clientes, la tasa de conversión, el LTV, el ROAS y el margen de contribución pasan a tener todavía más importancia.

Porque generar ventas no siempre significa generar rentabilidad.

Una campaña puede mostrar un excelente retorno publicitario y, al mismo tiempo, perder dinero cuando se incorporan descuentos, logística, comisiones, impuestos y costos operativos.

La pregunta deja entonces de ser “¿cuántas ventas generó marketing?” y pasa a ser “¿cuánto negocio rentable generó?”.

Menos intuición y más experimentación

Los períodos de incertidumbre económica también obligan a revisar estrategias que durante años se dieron por sentadas.

Quizás una campaña que antes funcionaba dejó de hacerlo. Tal vez un segmento de clientes comenzó a reaccionar mejor que otro. O una pequeña modificación en la propuesta comercial puede mejorar considerablemente la conversión.

Por eso empieza a ganar relevancia el enfoque de una Agencia de Growth Marketing, donde marketing, datos, tecnología y experimentación trabajan de manera integrada.

No es solo prender campañas, sino es una empresa asociada a la tuya, involucrada en el 360 de tu negocio resolviendo contingencias del mercado desde adentro, para encontrar el crecimiento saludable en tiempos de crisis.

En vez de comprometer grandes presupuestos basándose únicamente en proyecciones, se pueden ejecutar experimentos controlados, identificar rápidamente qué acciones funcionan y concentrar allí los recursos.

La oportunidad que aparece cuando otros dejan de comunicar

Existe además otro fenómeno frecuente durante las crisis, muchas compañías reducen drásticamente su presencia.

Se publica menos contenido, se detienen campañas, disminuye la inversión en posicionamiento y las marcas comienzan a desaparecer de determinados espacios.

Para las empresas que mantienen una estrategia financieramente responsable, esto puede abrir una oportunidad.

No significa gastar sin control en plena recesión. Significa identificar aquellos espacios donde la competencia está retrocediendo y donde todavía existe una demanda que puede capturarse de manera rentable.

Especialmente en estrategias de mediano y largo plazo, como las que implementamos en nuestra agencia SEO: contenidos, automatización o construcción de marca, mantener cierta continuidad puede generar ventajas que recién se vuelven completamente visibles cuando el mercado comienza a recuperarse.

Marketing y finanzas tienen que mirar el mismo tablero

Probablemente uno de los mayores cambios que requieren estos escenarios sea dejar de pensar marketing como un departamento aislado.

Las decisiones deberían considerar variables comerciales y financieras al mismo tiempo.

Si aumenta el costo de adquisición, ¿el margen permite absorberlo? Si se ofrece un descuento, ¿cuánto debería aumentar la conversión para compensarlo? Si un canal genera clientes con mayor recurrencia, ¿vale la pena aceptar un CAC inicial superior?

Responder esas preguntas requiere conectar marketing con ventas, márgenes, costos y rentabilidad.

Es justamente una de las ideas centrales detrás del Growth Marketing: no optimizar simplemente campañas, sino el sistema completo de crecimiento.

Empresas especializadas como Growthing Marketing Agency trabajan sobre esta integración entre adquisición, conversión, datos y rentabilidad, una mirada que adquiere todavía mayor importancia cuando cada peso invertido necesita justificar su retorno.

Una recesión también obliga a mejorar

Las crisis económicas presentan problemas reales para las empresas y no existe una estrategia de marketing capaz de eliminar por sí sola una caída general de la demanda.

Pero sí existe una diferencia importante entre simplemente reducir gastos y mejorar la eficiencia.

Las compañías que entienden cuánto cuesta conseguir un cliente, conocen sus márgenes, miden correctamente sus canales y experimentan con rapidez pueden tomar decisiones con mucha más información.

En tiempos de abundancia, crecer puede ocultar muchas ineficiencias.

En tiempos difíciles, la eficiencia se transforma en estrategia.