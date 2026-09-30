Tesla quiere entrenar un robot con los movimientos de sus trabajadores y hubo rechazo masivo

De esta manera, Optimus depende para su entrenamiento del conocimiento corporal de trabajadores que podrían verse afectados por la automatización de sus propias tareas. La recopilación de movimientos se convirtió así en uno de los puntos de tensión alrededor del desarrollo del robot.

Las quejas de parte del personal no llevaron a Tesla a abandonar el proceso. Según The Information, la compañía contrató recopiladores de datos específicos e instaló cámaras adicionales en sus fábricas para continuar registrando las tareas.

Una parte importante de ese trabajo comenzó a realizarse lejos de las líneas de producción activas, con el objetivo de reducir la fricción con los empleados que fabrican vehículos. Durante el verano, Tesla también comenzó a establecer centros de entrenamiento específicos en distintos puntos de Estados Unidos, entre ellos Colorado, Arizona y Florida.

Mientras avanza la recopilación de datos, Optimus todavía enfrenta dificultades técnicas. Las manos y los antebrazos del robot reúnen más de un centenar de pequeños componentes, incluidos tornillos, que todavía requieren montaje manual. Algunas unidades recién fabricadas también necesitan correcciones al salir de la línea de producción.

Los sensores táctiles presentaron problemas de fiabilidad y Tesla desarrolló una capa similar a un guante que puede reemplazarse sin cambiar toda la mano. Además, Optimus todavía necesita programación específica para ejecutar determinadas tareas y solo puede hacerlo en entornos cuidadosamente controlados. Tesla habría alcanzado una producción de varios centenares de robots por semana y aspira a contar antes de finalizar 2026 con una línea automatizada continua capaz de fabricar más de 1.000 unidades semanales.

El conflicto alrededor de Optimus forma parte de una discusión más amplia sobre el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial con el conocimiento de los propios trabajadores. En Hollywood, guionistas, directores y productores aceptaron tareas para evaluar o generar material destinado a entrenar modelos de IA; actores de voz recibieron ofertas vinculadas a réplicas sintéticas de sus voces. En el caso de los robots humanoides, esa tensión comienza a trasladarse de las pantallas al trabajo físico.