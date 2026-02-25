Activision cerrará los servidores de "Call of Duty: Warzone Mobile" el 17 de abril

La empresa reconoció que el juego no logró cumplir las expectativas en el mercado de teléfonos celulares, a diferencia de lo ocurrido con sus versiones para PC y consolas. El spin-off, lanzado oficialmente en marzo de 2024, no consiguió consolidar una base de usuarios sostenida ni mantener un ritmo de ingresos competitivo dentro del segmento.

En sus primeros cuatro días, el título generó alrededor de 1,5 millones de dólares, una cifra muy inferior a la obtenida por el otro videojuego de la franquicia, el "Call of Duty: Mobile" en el mismo período. Con el paso de los meses, la falta de contenido nuevo y la caída progresiva de jugadores afectaron la viabilidad del proyecto.

Warzone Mobile

El cierre implica que todos los servidores serán desactivados y el juego quedará inaccesible después del 17 de abril. La compañía informó que los CoD Points no utilizados se perderán y no habrá reembolsos, por lo que recomendó gastarlos antes de la fecha límite.

¿Qué pasará con el progreso y lo gastado en Call of Duty: Warzone Mobile?

Activision también detalló que solo las cuentas vinculadas a un ID oficial podrán conservar parte de la progresión o contenidos desbloqueados en otros títulos de la franquicia. Las cuentas de invitado dejarán de ser válidas, lo que impedirá recuperar avances para quienes no hayan realizado la vinculación previa.

Como parte de la transición, la empresa lanzó incentivos para que los usuarios migren a Call of Duty: Mobile, que continuará recibiendo actualizaciones y soporte. Sin embargo, no todos los elementos obtenidos en Warzone Mobile podrán transferirse.

images (2)

El cierre contrasta con el desempeño más estable de otras entregas de la saga y vuelve a exponer las dificultades de trasladar experiencias diseñadas para consolas y PC al entorno móvil. La competencia en ese mercado y los cambios en los hábitos de consumo condicionaron la expansión de la franquicia.

La decisión se produce en un contexto de reducción general en la base global de jugadores de la serie Call of Duty. El caso de Warzone Mobile se suma así a los desafíos que enfrentan las grandes editoras al adaptar marcas consolidadas a nuevas plataformas sin perder escala ni rentabilidad.