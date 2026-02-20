Elon Musk niega el desarrollo de un celular Starlink, pero no descarta lanzarlo en el futuro

La declaración llegó después de un informe publicado por la agencia Reuters que señalaba que la compañía evaluaba ingresar al mercado móvil con un equipo propio, capaz de conectarse de forma permanente a la constelación de satélites de Starlink. Si bien Musk negó un desarrollo activo, aclaró en otra intervención que la idea “no está fuera de cuestión en algún momento”.

El concepto que alimentó la especulación apunta a un dispositivo que elimine la dependencia de torres y antenas terrestres, conectándose directamente a satélites en órbita baja, a unos 550 kilómetros de la Tierra. Ese enfoque se apoya en la tecnología “direct to cell”, que SpaceX ya prueba en Estados Unidos en alianza con T-Mobile, donde el satélite funciona como una torre LTE en el espacio.

starlink-elon-muskjpg.jpg

Musk también deslizó cómo imagina un eventual teléfono de estas características. Según explicó, sería un equipo “muy diferente a los actuales”, con hardware optimizado para ejecutar redes neuronales con máxima eficiencia energética. La propuesta combinaría conectividad satelital e inteligencia artificial para administrar de manera inteligente el consumo de batería y la calidad de señal.

Sin embargo, el propio empresario reconoció las limitaciones actuales del sistema. La conectividad directa a satélite ofrece un rendimiento comparable al de redes 3G o 4G convencionales, suficiente para mensajería, llamadas y transmisión básica de datos, pero lejos de las velocidades que hoy ofrecen los smartphones de gama alta bajo redes 5G.

En paralelo, otras compañías ya incorporaron funciones satelitales limitadas. Apple integró en sus últimos iPhone la posibilidad de enviar mensajes de emergencia vía satélite en zonas sin cobertura, aunque no se trata de un servicio de datos completo ni permanente. El avance marca una tendencia hacia modelos híbridos que combinan infraestructura terrestre y espacial.

El registro de marcas vinculadas a “Starlink Mobile” y la expansión de servicios asociados a la red satelital reforzaron las sospechas sobre un eventual desembarco en el negocio de hardware. No obstante, hasta el momento no hay anuncios oficiales ni confirmación de un prototipo en fase de pruebas.

El antecedente del llamado “Tesla Phone”, un proyecto que circuló durante años como rumor sin concretarse, aporta cautela frente a las versiones actuales. Por ahora, la única certeza es que SpaceX continúa desarrollando su tecnología de conectividad directa a celulares existentes, mientras la posibilidad de un teléfono propio permanece como una opción abierta, pero sin calendario definido.