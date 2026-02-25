Netflix dejará sin soporte a miles de dispositivos desde marzo de 2026: cuáles podrían quedar afuera

La compañía confirmó que los equipos afectados no podrán ejecutar nuevas versiones de la aplicación por limitaciones de memoria, capacidad de procesamiento y protocolos de conexión, por lo que en esos casos, el acceso al catálogo quedará bloqueado de forma definitiva.

Entre los dispositivos que perderán soporte se encuentran Smart TV de marcas como Panasonic y LG lanzados antes de 2015, además de generaciones iniciales de Apple TV y algunos modelos de la línea Bravia de Sony. En varios casos, el hardware no permite instalar versiones actualizadas de la app.

En el segmento móvil, la incompatibilidad alcanzará a equipos Android históricos como el Samsung Galaxy S5, el LG G4 y el HTC One M8, entre otros. Estos dispositivos dejaron de recibir parches de seguridad y actualizaciones de sistema, lo que limita su compatibilidad con aplicaciones actuales.

En el ecosistema Apple, solo los iPhone y iPad capaces de actualizar a iOS 17 o iPadOS 17 mantendrán acceso pleno a la plataforma. Modelos que quedaron fuera del último ciclo de actualizaciones del fabricante ya no podrán descargar ni ejecutar futuras versiones de la app.

Los usuarios afectados comenzarán a ver mensajes de error al intentar iniciar sesión, junto con códigos que indican incompatibilidad del dispositivo. La recomendación es verificar la versión del sistema operativo desde el menú de configuración y comprobar si existen actualizaciones disponibles.

Entre los principales afectados están:

Televisores inteligentes: Modelos de Panasonic y LG anteriores a 2015, Apple TV de primera, segunda y tercera generación, y la serie EOS de Samsung fabricada entre 2012 y 2015.

Modelos de Panasonic y LG anteriores a 2015, Apple TV de primera, segunda y tercera generación, y la serie EOS de Samsung fabricada entre 2012 y 2015. Sony Bravia: Varias versiones de la serie, especialmente las identificadas como KDL, XBR, W95 y X95, dejarán de recibir soporte.

Varias versiones de la serie, especialmente las identificadas como KDL, XBR, W95 y X95, dejarán de recibir soporte. Smartphones: Dispositivos como Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, LG G4, HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2 ya no podrán instalar ni ejecutar la app.

Dispositivos como Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, LG G4, HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2 ya no podrán instalar ni ejecutar la app. Ecosistema Apple: Solo los iPhone y iPad que puedan actualizar a iOS 17 o iPadOS 17 seguirán siendo compatibles.

Si intentas acceder a Netflix y ves un error con los códigos R40, R12 o R25-1, es señal de que tu dispositivo ya no es compatible.

La decisión se enmarca en una práctica extendida en la industria tecnológica. Mantener compatibilidad con hardware antiguo obliga a sostener estándares técnicos más bajos y dificulta la implementación de mejoras en compresión de video, transmisión en alta definición y sistemas de protección contra vulnerabilidades.

¿Qué hacer si tu dispositivo se queda sin Netflix?

El primer paso es verificar si existe una actualización pendiente del sistema operativo. En televisores, la información suele encontrarse en el menú “Sistema” o “Acerca del dispositivo”. En celulares Android, dentro de “Ajustes” y “Información del teléfono”. En iPhone o iPad, en “Configuración”, “General” y “Información”. Si el equipo no puede actualizarse a una versión reciente, la app dejará de funcionar.

Si el televisor quedó obsoleto, una alternativa inmediata es conectar un dispositivo externo de streaming mediante HDMI. Equipos como Apple TV, Amazon Fire TV Stick o reproductores similares permiten instalar la versión actualizada de Netflix sin necesidad de cambiar el televisor.

Otra opción es migrar el consumo a dispositivos más recientes, como notebooks, tablets o smartphones compatibles. La cuenta y el historial de visualización se mantienen activos mientras el usuario pueda iniciar sesión desde un equipo soportado.

Para quienes aún utilicen celulares antiguos, el reemplazo del equipo puede ser la única solución definitiva si no existe posibilidad de actualización. Continuar usando dispositivos sin soporte no solo limita el acceso a Netflix, sino que también expone al usuario a vulnerabilidades de seguridad.

La recomendación es anticiparse al 1 de marzo, revisar la versión del sistema operativo y evaluar alternativas con tiempo, porque una vez que el soporte se desactive, el acceso desde los equipos afectados quedará definitivamente interrumpido.