Apple amenaza con retirar Grok de la App Store si no limita la generación de imágenes sexualizadas

Cuál es el problema con Grok y la generación de imágenes

La herramienta permitía modificar fotos con un solo clic, alterando vestimenta o poses de las personas retratadas. Esta función facilitó la viralización de imágenes manipuladas, muchas veces sin el conocimiento ni la autorización de los afectados.

Ante el crecimiento del problema, organizaciones vinculadas a la protección de la infancia y los derechos de las mujeres reclamaron la intervención de las plataformas de distribución de aplicaciones. Apple respondió exigiendo cambios concretos antes de permitir la continuidad del servicio.

Grok

La primera actualización presentada por xAI fue rechazada por considerarse insuficiente. Luego de una segunda revisión, Apple mantuvo su postura y estableció un ultimátum: sin mejoras sustanciales en la moderación, Grok sería retirada de la App Store.

Como respuesta, X limitó inicialmente el acceso al generador de imágenes a usuarios pagos y, posteriormente, bloqueó la creación de contenido sexualizado para todos los usuarios. Estas medidas fueron consideradas un avance por parte de Apple.

Tras los cambios, la compañía autorizó la permanencia de la aplicación, al considerar que había mejoras significativas en el control de contenidos. Sin embargo, el seguimiento sobre el cumplimiento de estas políticas continúa activo.

A pesar de las restricciones, reportes recientes indican que algunos usuarios todavía logran generar imágenes sexualizadas mediante distintos métodos. Esto mantiene abierto el debate sobre los límites de la inteligencia artificial y la capacidad real de moderación en plataformas masivas.