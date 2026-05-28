YouTube etiquetará los videos creados o modificados con inteligencia artificial

Entre los mecanismos utilizados figura el "estándar C2PA", un sistema de certificación que permite identificar archivos generados o alterados con inteligencia artificial. Este protocolo incorpora información técnica dentro del contenido para facilitar su rastreo y autenticidad.

La compañía aclaró que las etiquetas no se aplicarán únicamente a videos completamente generados por IA. También abarcarán contenidos reales que hayan sido alterados de forma significativa, especialmente cuando puedan inducir a confusión o aparentar situaciones verídicas que nunca ocurrieron.

En los casos donde la detección automática resulte incorrecta, los creadores podrán solicitar modificaciones desde YouTube Studio. Allí tendrán acceso a una sección de “Atributos” para corregir o apelar la clasificación, aunque esa posibilidad no estará disponible para videos creados con herramientas oficiales de IA de YouTube ni para contenidos revisados manualmente por la plataforma.

YouTube advirtió además que la omisión reiterada de información sobre el uso de inteligencia artificial podría derivar en sanciones. Entre las medidas previstas aparecen la aplicación manual de etiquetas, restricciones dentro del Programa de Socios y, en situaciones más graves, la eliminación del contenido publicado.

La plataforma sostuvo que las nuevas políticas forman parte de una estrategia más amplia para enfrentar el crecimiento de contenidos sintéticos y reforzar la confianza de los usuarios. La expansión de herramientas capaces de generar imágenes, voces y escenas realistas incrementó la presión sobre las plataformas digitales para mejorar los mecanismos de identificación.

El anuncio llega en un contexto donde distintas compañías tecnológicas buscan desarrollar estándares comunes para detectar contenido generado por IA. La preocupación se concentra especialmente en videos manipulados que pueden utilizarse para desinformación, fraudes o campañas de engaño masivo.

Con esta actualización, YouTube se suma a la tendencia de incorporar sistemas de trazabilidad y etiquetado en contenidos generados con inteligencia artificial. La medida apunta a convertir la identificación de material sintético en una práctica habitual dentro de las plataformas audiovisuales.