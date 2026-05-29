¿Quién es Tim Payne? el futbolista neozelandés que un influencer argentino lo volvió viral

El defensor neozelandés pasó de tener menos de 5.000 seguidores a llegar al millon en Instagram tras una campaña viral impulsada por un influencer argentino.
Tim Payne, lateral derecho de la selección de Nueva Zelanda y del Wellington Phoenix, se convirtió en una celebridad inesperada rumbo al Mundial 2026 después de protagonizar una de las campañas virales más llamativas de los últimos meses. En menos de 24 horas, el futbolista pasó de tener 4.715 seguidores en Instagram a superar los 835 mil gracias a una iniciativa nacida en redes sociales.
El fenómeno comenzó a partir de un video publicado por el creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido como "Scarso" en redes, quien propuso “hacer famoso al jugador menos conocido del Mundial”. Tras revisar los planteles clasificados a la Copa del Mundo, eligió a Payne y pidió a los usuarios que comenzaran a seguirlo, comentarle publicaciones y convertirlo en tendencia global.
La campaña rápidamente se expandió fuera de Argentina y alcanzó a usuarios de distintos países. Las publicaciones del defensor neozelandés, que hasta entonces acumulaban apenas algunos cientos de interacciones, comenzaron a recibir decenas de miles de comentarios y “me gusta”, en su mayoría escritos en español. En pocas horas, Payne fue bautizado en redes como “el jugador del pueblo”.
El crecimiento fue acompañado por la creación de memes, videos editados y cuentas fan dedicadas exclusivamente al futbolista. Usuarios incluso modificaron temporalmente su página de Wikipedia con frases humorísticas que lo comparaban con figuras históricas como Lionel Messi y Pelé, alimentando todavía más la viralización del caso.
La repercusión llegó también a medios internacionales. El diario español Marca publicó artículos sobre el “futbolista menos conocido del Mundial” y destacó el salto masivo que tuvo Payne en redes sociales en cuestión de horas. El caso empezó a circular además en plataformas como TikTok, X e Instagram con millones de visualizaciones acumuladas.
Uno de los elementos que potenció el fenómeno fue la velocidad con la que se construyó una identidad colectiva alrededor del jugador. En pocos días aparecieron canciones, montajes audiovisuales y merchandising improvisado con su imagen. La frase “No Payne, No Gain” se transformó en consigna viral y comenzó a replicarse en historias y publicaciones de miles de usuarios.
El propio Wellington Phoenix, club en el que juega Payne en la liga australiana, terminó sumándose a la tendencia. La cuenta oficial del equipo compartió publicaciones utilizando la canción creada por los fanáticos argentinos y aprovechó el fenómeno para amplificar la visibilidad internacional del futbolista y de la institución. Ayer el propio Payne salió a agradecer en su cuenta de instagram por el inmenso cariño que recibió.
El caso también expuso la capacidad de las comunidades digitales para alterar la lógica tradicional de la fama deportiva. Payne no se volvió tendencia por una actuación destacada ni por una transferencia millonaria, sino por una acción colectiva impulsada desde internet que transformó a un jugador prácticamente desconocido en una figura reconocible a escala global.
Nueva Zelanda integrará el Grupo G del Mundial 2026 y buscará avanzar por primera vez a los octavos de final. Mientras la selección prepara su participación, Tim Payne ya consiguió algo poco habitual incluso antes del inicio del torneo: convertirse en uno de los nombres más comentados del ecosistema digital futbolero sin haber disputado un solo minuto de la Copa del Mundo.
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