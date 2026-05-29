Datos reveladores: el 95% de las inversiones en IA no genera resultados reales en empresas

El informe también advierte sobre el crecimiento de la llamada “shadow AI”, un fenómeno en el que empleados utilizan herramientas de inteligencia artificial por fuera de los sistemas oficiales de la empresa. Según los datos relevados, más del 90% de los trabajadores ya emplea aplicaciones personales de IA para automatizar tareas, mientras que apenas el 40% de las compañías cuenta con licencias corporativas formalizadas.

Para el MIT, esta situación evidencia que la adopción real de la IA está ocurriendo de manera descentralizada y sin supervisión tecnológica. Los trabajadores encuentran soluciones rápidas y eficientes en herramientas externas, mientras las implementaciones oficiales suelen avanzar con lentitud, burocracia y dificultades técnicas de integración.

El estudio además señala que gran parte de las empresas prioriza inversiones en áreas visibles como ventas y marketing, donde los resultados son más fáciles de comunicar a inversores y directorios. Sin embargo, los mayores retornos económicos aparecen en sectores internos como finanzas, administración y recursos humanos, donde la automatización permite reducir costos operativos de manera sostenida.

Otro de los puntos destacados del informe es que la inteligencia artificial todavía no está generando despidos masivos, como anticipaban algunas proyecciones iniciales. En cambio, el impacto más visible aparece en una desaceleración de nuevas contrataciones, especialmente en tareas administrativas, atención al cliente y servicios tercerizados.

La conclusión del estudio es que la actual fiebre por la inteligencia artificial todavía está lejos de consolidarse como una revolución empresarial efectiva. El MIT advierte además sobre el riesgo de que el mercado sobredimensione el impacto inmediato de estas herramientas y proyecta que las empresas capaces de integrar sistemas más adaptativos y autónomos antes de 2027 obtendrán ventajas competitivas difíciles de revertir.