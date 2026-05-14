Artemis III: la nave no ira a la Luna sino que probrará tecnología, admitió la Nasa

La misión también pondrá a prueba durante más tiempo los sistemas de soporte vital de Orion. Los astronautas permanecerán varios días adicionales en órbita para evaluar el funcionamiento del suministro de agua, oxígeno y nitrógeno, además de verificar la estabilidad de los sistemas internos de la cápsula.

El rediseño del programa Artemis también refleja los retrasos acumulados en los sistemas de aterrizaje tripulado. Originalmente, la NASA había adjudicado a SpaceX el desarrollo del módulo lunar basado en Starship, pero la agencia decidió reabrir parte de las licitaciones debido a los cambios de cronograma y las dificultades técnicas.

artemis La misión Artemis II avanza según lo previsto, según indicaron desde la NASA.

En paralelo, Blue Origin avanza con Blue Moon, su propio módulo de alunizaje, que será probado en una misión robótica prevista para este año. La NASA busca mantener una estrategia con múltiples proveedores para reducir riesgos y acelerar el desarrollo de infraestructura lunar.

Según Jeremy Parsons, administrador adjunto en funciones del programa "Moon to Mars", Artemis III servirá además para definir cómo operarán en conjunto diferentes vehículos espaciales antes de las futuras expediciones a la superficie lunar. La agencia todavía debe definir detalles clave de la misión, como su duración exacta, los experimentos científicos que llevará adelante y los sistemas de comunicación con la Tierra.

Con este cambio de estrategia, el regreso de astronautas a la Luna quedó postergado para Artemis IV, cuyo lanzamiento está previsto para 2028. La NASA apuesta ahora por una fase previa de validación tecnológica para evitar fallos en una misión que marcará el retorno humano a la superficie lunar después de más de medio siglo.