América Latina lidera el ranking mundial de ciberataques con más de 3.300 intentos semanales

Un informe de Check Point Research reveló que las empresas latinoamericanas sufren un promedio de 3.364 ataques semanales, un 20% más que en 2025.
América Latina volvió a ubicarse como la región más golpeada por los ciberataques a nivel global, según n informe de Check Point Research, el cual indicó que durante abril las organizaciones de la región registraron un promedio de 3.364 ataques semanales por empresa, un 20% más que en igual mes del año pasado.
El estudio ubicó a Latinoamérica por encima de Asia Pacífico, África, Europa y América del Norte en volumen de actividad maliciosa. La combinación entre digitalización acelerada y diferencias en los niveles de madurez en ciberseguridad aparece como uno de los principales factores detrás del crecimiento sostenido de amenazas en la región.
Según el relevamiento, Asia Pacífico registró 3.213 ataques semanales por organización, mientras que África alcanzó 2.940. Europa quedó considerablemente más abajo con 1.848 ataques y América del Norte con 1.499. El informe remarca que todas las regiones mostraron aumentos respecto de marzo, lo que confirma una tendencia global de crecimiento de incidentes.
En el detalle por países, Brasil encabezó el ranking regional con 4.118 ataques semanales por empresa. Colombia quedó apenas detrás con 4.090, mientras que México alcanzó los 3.548. Argentina registró 2.800 ataques semanales, lo que implicó un incremento interanual del 15%.
El sector educativo volvió a ser el principal objetivo de los ciberdelincuentes a nivel mundial, con un promedio de 4.946 ataques semanales por organización. El informe señala que universidades, escuelas e instituciones académicas suelen operar con grandes volúmenes de usuarios y recursos de seguridad limitados, lo que las convierte en blancos frecuentes para campañas de malware y robo de datos.
Detrás de educación se ubicaron los organismos gubernamentales, con 2.797 ataques semanales, y el sector de telecomunicaciones, con 2.728. También se detectó un incremento en actividades maliciosas vinculadas a turismo, recreación y hospitalidad, impulsadas por el crecimiento de transacciones digitales y la integración con plataformas de terceros.
El reporte advierte además sobre nuevos riesgos vinculados al uso corporativo de inteligencia artificial generativa. Según los datos recopilados, uno de cada 28 prompts enviados a la IA desde entornos empresariales presentaba alto riesgo de filtración de información sensible. El 19% de esos mensajes contenía potencialmente datos confidenciales.
La expansión de herramientas de IA dentro de compañías y organismos públicos está generando un desafío adicional para los equipos de seguridad informática. El informe sostiene que muchas organizaciones incorporan estas plataformas más rápido de lo que logran adaptar sus políticas internas de protección de datos.
El ransomware también mantuvo una fuerte actividad durante abril. A nivel global se reportaron 707 incidentes, un 12% más que el año pasado. Aunque América del Norte sigue siendo la región más afectada por este tipo de ataques, en América Latina crece especialmente en sectores como manufactura, servicios empresariales y consumo masivo.
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