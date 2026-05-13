América Latina lidera el ranking mundial de ciberataques con más de 3.300 intentos semanales

En el detalle por países, Brasil encabezó el ranking regional con 4.118 ataques semanales por empresa. Colombia quedó apenas detrás con 4.090, mientras que México alcanzó los 3.548. Argentina registró 2.800 ataques semanales, lo que implicó un incremento interanual del 15%.

El sector educativo volvió a ser el principal objetivo de los ciberdelincuentes a nivel mundial, con un promedio de 4.946 ataques semanales por organización. El informe señala que universidades, escuelas e instituciones académicas suelen operar con grandes volúmenes de usuarios y recursos de seguridad limitados, lo que las convierte en blancos frecuentes para campañas de malware y robo de datos.

Detrás de educación se ubicaron los organismos gubernamentales, con 2.797 ataques semanales, y el sector de telecomunicaciones, con 2.728. También se detectó un incremento en actividades maliciosas vinculadas a turismo, recreación y hospitalidad, impulsadas por el crecimiento de transacciones digitales y la integración con plataformas de terceros.

Ciberataques

El reporte advierte además sobre nuevos riesgos vinculados al uso corporativo de inteligencia artificial generativa. Según los datos recopilados, uno de cada 28 prompts enviados a la IA desde entornos empresariales presentaba alto riesgo de filtración de información sensible. El 19% de esos mensajes contenía potencialmente datos confidenciales.

La expansión de herramientas de IA dentro de compañías y organismos públicos está generando un desafío adicional para los equipos de seguridad informática. El informe sostiene que muchas organizaciones incorporan estas plataformas más rápido de lo que logran adaptar sus políticas internas de protección de datos.

El ransomware también mantuvo una fuerte actividad durante abril. A nivel global se reportaron 707 incidentes, un 12% más que el año pasado. Aunque América del Norte sigue siendo la región más afectada por este tipo de ataques, en América Latina crece especialmente en sectores como manufactura, servicios empresariales y consumo masivo.