Motorola estrena "Jugamos", su campaña mundial de fútbol protagonizada por J Balvin

Como icono cultural global cuya influencia abarca la música, la moda y el arte, J Balvin aporta una conexión auténtica con la cultura futbolística. Apasionado seguidor de este deporte, llegó incluso a construir un campo de fútbol en Medellín para los jóvenes locales a través de su Fundación Vibra en Alta, lo que subraya su compromiso de larga data con su comunidad. También ha subido al escenario en algunos de los momentos más importantes del fútbol a nivel mundial, incluida la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, consolidando aún más sus profundos lazos con este deporte. Además, es copropietario, junto con KidSuper, del equipo de fútbol 5 “Super Niños” de la Ballers League. Conocido por celebrar la individualidad e impulsar la cultura, J Balvin encarna la pasión, la creatividad y el sentido de comunidad que definen a los aficionados al fútbol de todo el mundo. La campaña cuenta con temas nuevos del álbum “Omerta” de J Balvin y Ryan Castro.

“El fútbol tiene el poder de unir a personas de diferentes culturas, comunidades y generaciones”, afirmó François LaFlamme, director de marketing de Motorola. “Con Jugamos, damos continuidad a la campaña El Fútbol Llama (Football Is Calling) de Motorola, celebrando la forma en que los aficionados expresan su identidad a través del juego. J Balvin aporta una perspectiva cultural auténtica que ayuda a dar vida a esta idea, mostrando cómo el fútbol, la creatividad y la comunidad se unen cuando el aficionado toma el protagonismo”.

La campaña Jugamos se difundirá a través de los canales digitales y redes sociales globales de Motorola. Se invita a los aficionados a explorar el contenido y a inspirarse en J Balvin para descubrir qué sucede cuando el fútbol llama.