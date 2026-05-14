Lenovo lanza una campaña global junto a David Beckham

“El mundo de David se parece mucho al nuestro: deporte, negocios, tecnología, creatividad y una pasión por redefinir lo posible”, afirmó Santi Pochat, Vicepresidente de Innovación en IA y Estrategia de Marca de Lenovo. Y agregó: “Desde el principio, David y su equipo compartieron nuestra ambición creativa y una genuina curiosidad por lo que Lenovo está construyendo. Esta campaña une el creciente rol de Lenovo en el fútbol global con un socio que entiende lo que significa rendir al máximo nivel. Todos nos impulsamos mutuamente para crear experiencias nuevas y excepcionales para jugadores, fanáticos, creativos y profesionales”.

La campaña se desplegará en mercados globales a través de una combinación de piezas audiovisuales, plataformas digitales, redes sociales, retail, experiencias inmersivas y activaciones en eventos. La propuesta mostrará cómo la tecnología de Lenovo acompaña las iniciativas de Beckham en deporte, negocios, viajes, creatividad y productividad cotidiana, al tiempo que conecta esas historias con el impacto más amplio de la IA en consumidores, pequeñas empresas, corporaciones, creadores y gamers.

Como parte de la campaña, los fanáticos que asistan a eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podrán vivir activaciones impulsadas por Lenovo, incluyendo experiencias potenciadas con IA junto a David Beckham en Estados Unidos y México.

Maximum David refleja la misión más amplia de Lenovo como compañía tecnológica global: ofrecer tecnología más inteligente para todos. A través de la campaña, Lenovo mostrará cómo su portfolio de IA se integra de manera centrada en las personas, desde ayudar a un individuo a gestionar una agenda exigente hasta habilitar experiencias inmersivas en los eventos deportivos más importantes del mundo.

“Mientras la IA transforma radicalmente nuestras vidas, en esta campaña David nos ayuda a mostrar la tecnología detrás de la verdadera ambición, el trabajo real y los momentos auténticos de conexión”, concluyó Pochat.

Maximum David ya está disponible a nivel global a través de los canales de Lenovo, retail, redes sociales y activaciones seleccionadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.