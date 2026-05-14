Lenovo lanza una campaña global junto a David Beckham

La nueva campaña da vida al portfolio integral de IA de Lenovo junto a una de las figuras más reconocidas del deporte, los negocios y la cultura, a pocas semanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026,
Lenovo, presentó este jueves Maximum David, una nueva campaña global que muestra cómo la tecnología impulsada por inteligencia artificial potencia la creatividad, el rendimiento y el impacto de una de las figuras más influyentes del deporte y el entretenimiento.
Maximum David destaca el portfolio de IA de Lenovo —desde dispositivos hasta soluciones y servicios— y su papel para ayudar a personas, equipos y empresas a descubrir nuevas formas de trabajar, crear, jugar y conectarse.
La carrera de David Beckham hace tiempo trascendió el fútbol. Como copropietario de Inter Miami CF, emprendedor, inversor y figura cultural global, representa una combinación única de rendimiento, disciplina, creatividad y alcance internacional.
La campaña se lanza un mes antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y refuerza el creciente rol de Lenovo en el fútbol global, incluyendo su posición como Socio Tecnológico Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027. Lenovo está desarrollando e implementando tecnología impulsada por IA diseñada para respaldar operaciones más inteligentes, mejorar la experiencia de los fanáticos, optimizar el análisis de rendimiento para equipos y jugadores, y crear nuevas formas de interacción con el deporte.
“El mundo de David se parece mucho al nuestro: deporte, negocios, tecnología, creatividad y una pasión por redefinir lo posible”, afirmó Santi Pochat, Vicepresidente de Innovación en IA y Estrategia de Marca de Lenovo. Y agregó: “Desde el principio, David y su equipo compartieron nuestra ambición creativa y una genuina curiosidad por lo que Lenovo está construyendo. Esta campaña une el creciente rol de Lenovo en el fútbol global con un socio que entiende lo que significa rendir al máximo nivel. Todos nos impulsamos mutuamente para crear experiencias nuevas y excepcionales para jugadores, fanáticos, creativos y profesionales”.
La campaña se desplegará en mercados globales a través de una combinación de piezas audiovisuales, plataformas digitales, redes sociales, retail, experiencias inmersivas y activaciones en eventos. La propuesta mostrará cómo la tecnología de Lenovo acompaña las iniciativas de Beckham en deporte, negocios, viajes, creatividad y productividad cotidiana, al tiempo que conecta esas historias con el impacto más amplio de la IA en consumidores, pequeñas empresas, corporaciones, creadores y gamers.
Como parte de la campaña, los fanáticos que asistan a eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podrán vivir activaciones impulsadas por Lenovo, incluyendo experiencias potenciadas con IA junto a David Beckham en Estados Unidos y México.
Maximum David refleja la misión más amplia de Lenovo como compañía tecnológica global: ofrecer tecnología más inteligente para todos. A través de la campaña, Lenovo mostrará cómo su portfolio de IA se integra de manera centrada en las personas, desde ayudar a un individuo a gestionar una agenda exigente hasta habilitar experiencias inmersivas en los eventos deportivos más importantes del mundo.
“Mientras la IA transforma radicalmente nuestras vidas, en esta campaña David nos ayuda a mostrar la tecnología detrás de la verdadera ambición, el trabajo real y los momentos auténticos de conexión”, concluyó Pochat.
Maximum David ya está disponible a nivel global a través de los canales de Lenovo, retail, redes sociales y activaciones seleccionadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
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