La compañía explicó que "adaptándose a las exigencias del mercado, BAIC Group, líder global en desarrollo automotriz, elige lanzar esta versión en Argentina en un momento favorable para los usuarios de vehículos con energías alternativas".

Además de la baja del consumo de combustible que garantiza un sistema híbrido -indicaron desde BAIC, "las excepciones impositivas con las que se benefician las unidades híbridas y eléctricas resultan fundamentales a la hora de considerar un nuevo automóvil".

La nueva X55 II HYBRID integra un sistema híbrido conocido como REHEV (de sus siglas en inglés Range Extender Hybrid Electric Vehicule), cuya popularidad está creciendo mundialmente porque ofrece las ventajas de un vehículo eléctrico con la autonomía de un motor de combustión.

Está equipada con un motor térmico de 1.5 litros dedicado exclusivamente para cargar la batería que alimenta al motor eléctrico que tracciona el vehículo alcanzando una potencia pico máxima de 215 HP (217 CV) con un torque de hasta 310 Nm.

IMG_3278 BAIC lanza en Argentina el X55 II Hybrid

Autonomía mayor a 900 KM

Con mayor potencia y una autonomía de más de 900 KM -señalaron desde BAIC Group-, "la X55 II HYBRID mantiene su legado de innovación con la última tecnología en seguridad y confort".

La nueva SUV híbrida está equipada con paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) que posicionan al vehículo en un nivel L2.5+, cuenta con visión 540° del vehículo y estacionamiento autónomo, sistemas desarrollados para optimizar la experiencia de conducción, la asistencia al conductor y la interacción del vehículo con el entorno.

En términos de diseño, la nueva X55 II HYBRID mantiene el lenguaje visual futurista del modelo desde su llegada a Argentina, con una silueta aerodinámica, líneas de carácter marcadas, manijas ocultas inductivas y una parrilla frontal de diseño vanguardista que refuerzan su identidad moderna y tecnológica.

La experiencia interior refuerza la propuesta a través de una configuración superior enfocada en conectividad y multimedia. En el habitáculo incorpora una nueva pantalla central ahora de 12,3 pulgadas, un tablero instrumental digital LCD de 10,25 pulgadas, compatibilidad con CarLink Easy Connection, CarPlay, conectividad Bluetooth, cargador inalámbrico y sistema de sonido surround compuesto de ocho parlantes.