La nueva BMW M3 Competition Touring y el BMW M5 debutaron en las pistas argentinas

Al mando de Julián Santero, piloto campeón de TC y TN, BMW Group Argentina realizó una producción de fotos y videos en el Autódromo de San Nicolás, a puro drift, velocidad y adrenalina.
Con propuestas diferentes, pero unidos por la performance del Gen M, los nuevos BMW M3 Competition Touring y el BMW M5 exhibieron todas sus capacidades dinámicas en el Autódromo Juan María Traverso de San Nicolás, informó este miércoles BMW Argentina.
En una jornada llena de vértigo, velocidad y espectaculares derrapes, el piloto Julián Santero, múltiple campeón del automovilismo nacional, se encargó de probar ambos modelos en la pista y de llevar al límite de rendimiento a cada vehículo, lo que derivó en una espectacular producción de fotos y videos.
Recientemente lanzada en el mercado argentino, la BMW M3 Competition Touring es la versión familiar del M3 Competition y la primera BMW M Touring en la historia de BMW Group Argentina. Posee un motor de seis cilindros en línea de 530 hp de potencia y 650 Nm de torque, que le permitieron superar los 240 km/h al final de la recta principal del circuito, y el sistema de tracción integral desconectable M xDrive, ideal para quienes prefieren las sensaciones más puristas y realizar tandas de drift como las de la producción.
Con su tradicional formato sedán, el BMW M5 acelera de 0 a 100km/h en 3,5 segundos y puede alcanzar los 305 km/h a partir de su mecánica híbrida-enchufable. Esta se conforma por un V8 M TwinPower Turbo de 4.4 litros y un impulsor eléctrico, que aportan, en conjunto, hasta 727 CV de potencia y 1.000 Nm de torque.
“El balance general y la distribución de pesos de la BMW M3 Competition Touring generan en quien maneja una confianza instantánea. Me animo a decir que en algunos parciales rápidos supera a varios vehículos de competición, aunque en esta ocasión mi setup favorito fue el modo 2WD con los controles apagados, para divertirme en un entorno seguro como el de este autódromo”, manifestó Julián Santero sobre el nuevo modelo.
“Del BMW M5 me sorprendió su aceleración en distintos regímenes y su capacidad de frenado, que logran que este modelo logre tiempos muy similares al del BMW M3 Competition Touring, aunque con este logramos derrapar a casi 180km/h en el último curvón. Además, sus butacas delanteras poseen la comodidad de dos sillones y lo convierten, también, en un gran modelo para salir a la ruta y realizar viajes largos”, agregó.
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