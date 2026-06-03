La nueva BMW M3 Competition Touring y el BMW M5 debutaron en las pistas argentinas

M5 prueba 3 jun 26 M

Con su tradicional formato sedán, el BMW M5 acelera de 0 a 100km/h en 3,5 segundos y puede alcanzar los 305 km/h a partir de su mecánica híbrida-enchufable. Esta se conforma por un V8 M TwinPower Turbo de 4.4 litros y un impulsor eléctrico, que aportan, en conjunto, hasta 727 CV de potencia y 1.000 Nm de torque.

La opinión de un experto

“El balance general y la distribución de pesos de la BMW M3 Competition Touring generan en quien maneja una confianza instantánea. Me animo a decir que en algunos parciales rápidos supera a varios vehículos de competición, aunque en esta ocasión mi setup favorito fue el modo 2WD con los controles apagados, para divertirme en un entorno seguro como el de este autódromo”, manifestó Julián Santero sobre el nuevo modelo.

“Del BMW M5 me sorprendió su aceleración en distintos regímenes y su capacidad de frenado, que logran que este modelo logre tiempos muy similares al del BMW M3 Competition Touring, aunque con este logramos derrapar a casi 180km/h en el último curvón. Además, sus butacas delanteras poseen la comodidad de dos sillones y lo convierten, también, en un gran modelo para salir a la ruta y realizar viajes largos”, agregó.