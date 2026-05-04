BMW Group Argentina incorpora una nueva versión de la BMW X3

Proveniente de la planta que BMW Group posee en Spartanburg, Estados Unidos, al igual que el resto de las versiones, la BMW X3 30 xDrive se ofrece al público con un precio sugerido de USD 97.900. con garantía de 3 años o 200.000 kilómetros. Además, se debe tener en cuenta qu el modelo puede acceder a los beneficios fiscales de electromovilidad otorgados en algunas provincias y municipios de la Argentina.

Con un gran equipamiento de estilo, confort y seguridad, que incluye elementos sobresalientes como el sistema de sonido Harman Kardon, el techo de cristal panorámico, las llantas de aleación M de 19”, el tablero y la central digital BMW Curved Display, el climatizador automático de tres zonas o los sistemas de asistencia semiautónoma Driving Assistant y Driving Assistant Plus; se convierte en una las opciones más atractivas del segmento premium.

De esta manera, una nueva variante se suma al exitoso recorrido de este modelo, habiendo sido incluso el producto elegido para la celebración de los 25 años de la subsidiaria local, con una edición especial.