BMW M 1000 RR, campeona del WorldSBK, llega a la Argentina

Fruto de innumerables horas en el túnel de viento y de pruebas en pista para alcanzar el máximo rendimiento, la nueva BMW M 1000 RR es la superdeportiva más extrema del porfolio de BMW Motorrad.
Con motor de cuatro cilindros de 218 HP y nuevo diseño frontal, la supersport de BMW M y campeona mundial de Superbike arriba por primera vez al país. Con el paquete de piezas de carbono M Competition incluido de serie, se posiciona en el tope de la gama desde USD 66.900
Fruto de innumerables horas en el túnel de viento y de pruebas en pista para alcanzar el máximo rendimiento, la nueva BMW M 1000 RR es la superdeportiva más extrema del porfolio de BMW Motorrad. Desarrollada en conjunto con BMW M, sinónimo de vehículos de alta performance, cuenta con un impulsor de cuatro cilindros y 999 centímetros cúbicos, el cual se refrigera por líquido y fue diseñado especialmente para el Campeonato Mundial FIM Superbike (WorldSBK), certamen en el cual la BMW M 1000 RR resultó ganadora de los títulos de pilotos 2024 y 2025.
Con 218 HP de potencia a 14.500 rpm y 113 Nm. de torque, la vigente versión de la M RR supera los 314 km/h de velocidad máxima y acelera de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos. Además, para generar carga aerodinámica en el tren delantero, brindar mayor estabilidad y optimizar los tiempos de vuelta, la vigente versión de la M RR adopta los nuevos alerones M 3.0 en el sector frontal (con múltiples piezas construidas en fibra de carbono) y una nueva evolución del Flex Frame, el clásico chasis de aluminio de este modelo.
Su equipamiento, desarrollado en función de la deportividad, destaca por las llantas M Carbon, el guardabarros delantero de fibra de carbono con conductos de freno integrados, los frenos M, el nuevo Control de Tracción Dinámico (DTC) con función wheelie y sensor de dirección para permitir derrapes controlados en las salidas de las curvas, el BMW Race ABS Pro con Brake Slide Assist, que posibilita realizar deslizamientos constantes en las frenadas; el control de freno motor regulable, el asistente de cambio Pro para subir y bajar marchas sin embrague, los sistemas de Launch Control y Pit Lane Limiter, y el GPS Laptrigger M (sistema de telemetría/adquisición de datos), entre otros.
Además, como elemento de serie para el mercado argentino, la BMW M 1000 RR incluye el paquete M Competition. Este aporta, entre otros componentes, el paquete de levas y pedalines M, la cadena M Endurance, el parabrisas tintado y el kit de carbono, que reduce el peso a través de los accesorios M producidos en fibra, como el guardabarros trasero, la cubierta del tanque o el cubrecadena.
Disponible en una única versión terminada con pintura Blackstorm metallic y gráficos y colores de BMW M, la BMW M 1000 RR M Competition se ofrece en la red de concesionarios oficiales de BMW Motorrad desde USD 66.900, con una garantía de tres años sin límite de kilometraje.
comentar