BMW M 1000 RR, campeona del WorldSBK, llega a la Argentina

Con 218 HP de potencia a 14.500 rpm y 113 Nm. de torque, la vigente versión de la M RR supera los 314 km/h de velocidad máxima y acelera de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos. Además, para generar carga aerodinámica en el tren delantero, brindar mayor estabilidad y optimizar los tiempos de vuelta, la vigente versión de la M RR adopta los nuevos alerones M 3.0 en el sector frontal (con múltiples piezas construidas en fibra de carbono) y una nueva evolución del Flex Frame, el clásico chasis de aluminio de este modelo.

P90572500_lowRes_the-new-bmw-m-1000-r

Su equipamiento, desarrollado en función de la deportividad, destaca por las llantas M Carbon, el guardabarros delantero de fibra de carbono con conductos de freno integrados, los frenos M, el nuevo Control de Tracción Dinámico (DTC) con función wheelie y sensor de dirección para permitir derrapes controlados en las salidas de las curvas, el BMW Race ABS Pro con Brake Slide Assist, que posibilita realizar deslizamientos constantes en las frenadas; el control de freno motor regulable, el asistente de cambio Pro para subir y bajar marchas sin embrague, los sistemas de Launch Control y Pit Lane Limiter, y el GPS Laptrigger M (sistema de telemetría/adquisición de datos), entre otros.

Además, como elemento de serie para el mercado argentino, la BMW M 1000 RR incluye el paquete M Competition. Este aporta, entre otros componentes, el paquete de levas y pedalines M, la cadena M Endurance, el parabrisas tintado y el kit de carbono, que reduce el peso a través de los accesorios M producidos en fibra, como el guardabarros trasero, la cubierta del tanque o el cubrecadena.

Disponible en una única versión terminada con pintura Blackstorm metallic y gráficos y colores de BMW M, la BMW M 1000 RR M Competition se ofrece en la red de concesionarios oficiales de BMW Motorrad desde USD 66.900, con una garantía de tres años sin límite de kilometraje.