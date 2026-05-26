BMW Group Latinoamérica anuncia cambios en el equipo de Comunicación Corporativa

"En nombre de BMW Group, quiero agradecer sinceramente a Joao por sus extraordinarias contribuciones y dedicación a lo largo de la última década. Durante su tiempo en BMW Group, Joao desempeñó un papel importante en el fortalecimiento de nuestra reputación corporativa en toda Latinoamérica y en el apoyo al crecimiento continuo de nuestro negocio en la región. Agradecemos su compromiso y le deseamos mucho éxito en sus próximos proyectos", señaló Mariella Kapsaskis, Directora Regional de Comunicación Corporativa y de Producto para BMW Group Américas.