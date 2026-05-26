BMW Group Latinoamérica anuncia cambios en el equipo de Comunicación Corporativa

A partir del 29 de mayo, Joao Veloso, Director de Comunicación Corporativa de BMW Group Latinoamérica desde 2022, dejará voluntariamente su posición. De manera temporal, Juan Bernardo Vázquez Mellado asumirá las responsabilidades para la región de Latinoamérica.
Mariella Kapsaskis, Directora Regional de Comunicación Corporativa y de Producto para BMW Group Américas, anunció este martes que, a partir del 29 de mayo de 2026, Joao Veloso dejará su posición como Director de Comunicación Corporativa para BMW Group Latinoamérica para emprender nuevas oportunidades fuera de la compañía. De manera interina, Juan Bernardo Vázquez Mellado, Gerente de Comunicación Corporativa para BMW Group Latinoamérica, asumirá las responsabilidades para la región hasta que se anuncie a su sucesor.
Joao Veloso se incorporó a BMW Group en 2016 como Director de Comunicación Corporativa para BMW Group Brasil, donde lideró la comunicación externa, las relaciones con los medios y la comunicación interna para la Compañía Nacional de Ventas, BMW Group Planta Araquari y BMW Group Planta Manaus. Durante su gestión, dirigió iniciativas clave de comunicación, incluyendo la inauguración de la Planta de BMW Motorrad en Manaus, al mismo tiempo que fortaleció la relación con los grupos de interés y apoyó los esfuerzos de integración regional de la compañía.
En 2022 fue nombrado Director de Comunicación Corporativa para Latinoamérica, supervisando la integración de las estrategias de comunicación en los 27 mercados que conforman la región. En este cargo trabajó de cerca con los líderes regionales y globales, incluyendo las dos plantas de producción en Brasil, contribuyendo a asegurar que BMW, MINI y BMW Motorrad mantuvieran una sólida presencia editorial en toda la región, además de mantener a los mercados conectados con las más recientes novedades corporativas y de producto.
"En nombre de BMW Group, quiero agradecer sinceramente a Joao por sus extraordinarias contribuciones y dedicación a lo largo de la última década. Durante su tiempo en BMW Group, Joao desempeñó un papel importante en el fortalecimiento de nuestra reputación corporativa en toda Latinoamérica y en el apoyo al crecimiento continuo de nuestro negocio en la región. Agradecemos su compromiso y le deseamos mucho éxito en sus próximos proyectos", señaló Mariella Kapsaskis, Directora Regional de Comunicación Corporativa y de Producto para BMW Group Américas.
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