Familiar extrema y versátil: BMW presenta la M3 Competition Touring M xDrive

Tras el lanzamiento de la versión sedán y un día después de las 24hs de Nürburgring, BMW Group Argentina presenta la versión familiar del M3 Competition, con 530 hp de potencia, 650 Nm de torque y 280 km/h de velocidad máxi
BMW Group Argentina comunicó el lanzamiento de la BMW M3 Competition Touring M xDrive, la variante con carrocería familiar del M3 Competition Sedán M xDrive, que tiene idéntica mecánica y prácticamente el mismo rendimiento que el modelo de cuatro puertas, pero con mayor capacidad de carga (500 litros extensibles hasta 1.510 con las plazas traseras rebatidas).
La BMW M3 Competition Touring M xDrive combina toda la deportividad de un BMW M con la funcionalidad que identifica a la sexta generación del M3. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos (apenas una décima más lenta que el M3 Competition Sedán M xDrive) y alcanza los 280 km/h, a partir de una potencia de 530 HP y un par máximo de 650 Nm, que se transfieren al piso mediante la tracción integral M xDrive (la cual prioriza la tracción en el eje posterior y puede desacoplar el eje delantero mediante el modo 2WD).
Su impulsor de tres litros y seis cilindros en línea, que se asocia a la caja automática Steptronic Sport de 8 velocidades con Drivelogic, es el mismo que también equipa a los M3 y M4 Competition M xDrive. Además, este sirve como base para el impulsor del BMW M4 GT3 EVO y la M3 Touring 24H: el rupturista modelo familiar con el que este fin de semana BMW M Motorsport compitió y venció en la clase SP-X para vehículos especiales de las 24 horas de Nürburgring.
Respecto al equipamiento deportivo, la versión configurada para nuestro país destaca por elementos de alto rendimiento como los frenos M carbono-cerámicos, el diferencial activo M en el eje trasero (con regulación electrónica del grado de bloqueo), el M Traction Control con 10 niveles seleccionables, la suspensión adaptativa M y las aplicaciones M Laptimer y M Drift Analyser, para cronometrar los tiempos de vuelta y puntuar la calidad de los derrapes.
Exteriormente, la M3 Competition Touring se distingue por su alerón trasero tipo Gurney, el paquete exterior de piezas en fibra de carbono (como los cobertores de los espejos exteriores y los aditamentos aerodinámicos de su frente), su difusor trasero (que posee una geometría específica para esta carrocería) y las llantas forjadas M, de 19 pulgadas en el tren delantero y 20 pulgadas en el trasero.
En el interior, por otra parte, destacan el nuevo volante M con levas y tapizado de alcántara, la pantalla BMW Curved Display, que integra en una misma pieza al tablero digital de 12.3 pulgadas y al display central 14.9 pulgadas; y las imponentes butacas envolventes M, que con su construcción en fibra de carbono contribuyen a reducir el peso total del vehículo.
Como una propuesta con personalidad única en el mercado argentino, la BMW M3 Competition M xDrive se comercializa en los concesionarios de la red oficial BMW por USD 181.900, con tres años de garantía o 200.000 kilómetros.