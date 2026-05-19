Familiar extrema y versátil: BMW presenta la M3 Competition Touring M xDrive

Su impulsor de tres litros y seis cilindros en línea, que se asocia a la caja automática Steptronic Sport de 8 velocidades con Drivelogic, es el mismo que también equipa a los M3 y M4 Competition M xDrive. Además, este sirve como base para el impulsor del BMW M4 GT3 EVO y la M3 Touring 24H: el rupturista modelo familiar con el que este fin de semana BMW M Motorsport compitió y venció en la clase SP-X para vehículos especiales de las 24 horas de Nürburgring.

Equipamiento, diseño exterior e interior

Respecto al equipamiento deportivo, la versión configurada para nuestro país destaca por elementos de alto rendimiento como los frenos M carbono-cerámicos, el diferencial activo M en el eje trasero (con regulación electrónica del grado de bloqueo), el M Traction Control con 10 niveles seleccionables, la suspensión adaptativa M y las aplicaciones M Laptimer y M Drift Analyser, para cronometrar los tiempos de vuelta y puntuar la calidad de los derrapes.

Exteriormente, la M3 Competition Touring se distingue por su alerón trasero tipo Gurney, el paquete exterior de piezas en fibra de carbono (como los cobertores de los espejos exteriores y los aditamentos aerodinámicos de su frente), su difusor trasero (que posee una geometría específica para esta carrocería) y las llantas forjadas M, de 19 pulgadas en el tren delantero y 20 pulgadas en el trasero.

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En el interior, por otra parte, destacan el nuevo volante M con levas y tapizado de alcántara, la pantalla BMW Curved Display, que integra en una misma pieza al tablero digital de 12.3 pulgadas y al display central 14.9 pulgadas; y las imponentes butacas envolventes M, que con su construcción en fibra de carbono contribuyen a reducir el peso total del vehículo.

Como una propuesta con personalidad única en el mercado argentino, la BMW M3 Competition M xDrive se comercializa en los concesionarios de la red oficial BMW por USD 181.900, con tres años de garantía o 200.000 kilómetros.