Más de 92.000 usuarios fueron víctimas de apps falsas de IA que imitaban a ChatGPT y Gemini

Un informe de ciberseguridad detectó miles de archivos maliciosos camuflados como herramientas de inteligencia artificial durante 2026.
Más de 92.000 usuarios fueron afectados en los primeros cinco meses de 2026 por fraudes vinculados a aplicaciones falsas de inteligencia artificial que imitaban servicios populares como ChatGPT, Claude y Gemini, según un informe elaborado por Kaspersky, que alertó sobre el crecimiento de campañas de malware distribuidas mediante sitios fraudulentos, anuncios en buscadores y enlaces en redes sociales.
Según la investigación, los ciberdelincuentes aprovecharon la popularidad de las plataformas de IA para engañar a usuarios y distribuir programas capaces de robar información bancaria, instalar spyware y mantener acceso remoto a dispositivos comprometidos. Las falsas aplicaciones de ChatGPT concentraron el 49% de los ataques detectados, mientras que Claude y Gemini representaron un 18% cada una, y el resto "otras".
Kaspersky identificó más de 15.000 muestras de malware disfrazadas como herramientas de inteligencia artificial entre enero y mayo de este año, cuando archivos eran presentados como instaladores legítimos para Windows, macOS y Linux, aunque en realidad ejecutaban software malicioso de manera silenciosa una vez descargados.
La compañía explicó que los atacantes utilizan estrategias de "posicionamiento" en buscadores y publicidad paga para dirigir tráfico hacia páginas falsas que imitan la estética y la identidad visual de los servicios originales. En muchos casos, los usuarios llegan a esos sitios a través de enlaces compartidos en redes sociales o campañas de phishing.
Uno de los episodios más relevantes detectados durante mayo fue atribuido al grupo Silver Fox, una organización vinculada a amenazas persistentes avanzadas. La operación distribuyó versiones falsas de Claude AI capaces de instalar malware en segundo plano y sostener acceso prolongado a los equipos infectados.
De acuerdo con el informe, este tipo de amenazas no solo apunta a usuarios particulares. También representa un riesgo creciente para empresas que incorporan herramientas de inteligencia artificial en entornos laborales sin controles de validación adecuados o políticas claras de seguridad informática.
Advirtieron además sobre el crecimiento de bots falsos de inteligencia artificial diseñados para extraer datos personales y facilitar fraudes financieros, extorsiones y campañas de phishing. Los investigadores sostienen que el interés masivo por la IA se transformó en un señuelo ideal para los ciberdelincuentes.
La expansión acelerada de plataformas de inteligencia artificial también amplificó el problema de las aplicaciones clonadas y los instaladores no oficiales. En muchos casos, los archivos maliciosos prometen acceso gratuito a versiones premium o funciones avanzadas inexistentes para atraer víctimas con mayor facilidad.
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