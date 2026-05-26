Más de 92.000 usuarios fueron víctimas de apps falsas de IA que imitaban a ChatGPT y Gemini

La compañía explicó que los atacantes utilizan estrategias de "posicionamiento" en buscadores y publicidad paga para dirigir tráfico hacia páginas falsas que imitan la estética y la identidad visual de los servicios originales. En muchos casos, los usuarios llegan a esos sitios a través de enlaces compartidos en redes sociales o campañas de phishing.

Uno de los episodios más relevantes detectados durante mayo fue atribuido al grupo Silver Fox, una organización vinculada a amenazas persistentes avanzadas. La operación distribuyó versiones falsas de Claude AI capaces de instalar malware en segundo plano y sostener acceso prolongado a los equipos infectados.

De acuerdo con el informe, este tipo de amenazas no solo apunta a usuarios particulares. También representa un riesgo creciente para empresas que incorporan herramientas de inteligencia artificial en entornos laborales sin controles de validación adecuados o políticas claras de seguridad informática.

Advirtieron además sobre el crecimiento de bots falsos de inteligencia artificial diseñados para extraer datos personales y facilitar fraudes financieros, extorsiones y campañas de phishing. Los investigadores sostienen que el interés masivo por la IA se transformó en un señuelo ideal para los ciberdelincuentes.

La expansión acelerada de plataformas de inteligencia artificial también amplificó el problema de las aplicaciones clonadas y los instaladores no oficiales. En muchos casos, los archivos maliciosos prometen acceso gratuito a versiones premium o funciones avanzadas inexistentes para atraer víctimas con mayor facilidad.