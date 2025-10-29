Celulares con cámaras premium por menos de $599.999: 5 opciones con cuotas sin interés

Los componentes son cada vez más potentes y accesibles, lo que permite disfrutar de fotos y videos de alta calidad en smartphones con precios que no superan los $599.999.
La tecnología avanza a toda velocidad y hoy ya no es necesario invertir grandes sumas para tener un celular con cámara de nivel profesional. Los componentes son cada vez más potentes y accesibles, lo que permite disfrutar de fotos y videos de alta calidad en smartphones con precios que no superan los $599.999.
A continuación, Motorola presenta cinco celulares que ofrecen cámaras con Inteligencia Artificial, baterías de larga duración y pantallas amplias, todos disponibles en cuotas sin interés.
El moto g15 es una de las opciones más equilibradas del mercado. Incluye una cámara de 50 MP con Inteligencia Artificial, Night Vision Automático para capturas con poca luz y lente ultra gran angular para que nadie quede fuera de la foto.
El moto g15 se destaca como el celular más económico de Motorola con NFC para realizar pagos y recargas sin contacto en el transporte público, supermercados y cualquier otro comercio que utilice esta tecnología. Es, entonces, una excelente opción para quienes buscan practicidad y buena cámara en un solo dispositivo.
El moto g05 cuenta con una cámara de 50 MP con funciones de IA y modo Night Vision para fotos níti
das en entornos de poca luz. Su sensor de luz ambiental permite enfocar con rapidez y obtener retratos naturales.
Entre sus características más destacadas:
Por solo $189.999, el moto e15 ofrece una excelente cámara de 32 MP con Inteligencia Artificial y la posibilidad de pagarlo en 6 cuotas sin interés.
Sus especificaciones lo convierten en el smartphone ideal para quienes buscan equilibrio entre rendimiento, cámara y diseño:
El moto e15 combina estilo y durabilidad sin superar los $200.000, una excelente relación calidad-precio dentro de su categoría.
El moto g56 5G integra un sistema de cámaras Sony LYTIA™ 600 de 50 MP con Visión Nocturna Automática y modo Retrato con IA para capturas vibrantes en cualquier condición de luz.
Disponible por $499.999 con 9 cuotas sin interés, el moto g56 5G ofrece un rendimiento sobresaliente y conectividad 5G a precio accesible.
El moto g86 5G es el modelo más avanzado de esta lista, con un sistema de cámara Sony LYTIA™ 600 de 50 MP con OIS y tecnología Quad Pixel para fotos nítidas incluso con poca luz.
Su motor de mejora Photo Enhancement Engine, impulsado por moto ai, optimiza cada toma con precisión profesional.
El moto g86 5G ofrece 256 GB de almacenamiento, hasta 24 GB de RAM, y se vende a $599.999 en 9 cuotas sin interés.
