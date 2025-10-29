Celulares con cámaras premium por menos de $599.999: 5 opciones con cuotas sin interés

A continuación, Motorola presenta cinco celulares que ofrecen cámaras con Inteligencia Artificial, baterías de larga duración y pantallas amplias, todos disponibles en cuotas sin interés.

moto g15: cámara de 50 MP con IA y el precio más conveniente

El moto g15 es una de las opciones más equilibradas del mercado. Incluye una cámara de 50 MP con Inteligencia Artificial, Night Vision Automático para capturas con poca luz y lente ultra gran angular para que nadie quede fuera de la foto.

Precio: $279.999 (128 GB) o $319.999 (256 GB)

o Hasta 6 cuotas sin interés

4 GB de RAM (hasta 12 GB con RAM Boost)

Pantalla Full HD+ de 6,7’’

Batería de 5.200 mAh

Chip NFC, ideal para pagos sin contacto

El moto g15 se destaca como el celular más económico de Motorola con NFC para realizar pagos y recargas sin contacto en el transporte público, supermercados y cualquier otro comercio que utilice esta tecnología. Es, entonces, una excelente opción para quienes buscan practicidad y buena cámara en un solo dispositivo.

moto-g15

moto g05: buena cámara al mejor precio

El moto g05 cuenta con una cámara de 50 MP con funciones de IA y modo Night Vision para fotos níti

moto-g05-2-600x400

das en entornos de poca luz. Su sensor de luz ambiental permite enfocar con rapidez y obtener retratos naturales.

Entre sus características más destacadas:

Pantalla con cristal Corning Gorilla Glass 3 para mayor resistencia

Tecnología Water Touch, que permite usar el celular incluso con los dedos mojados

Procesador Octa-Core, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento

Batería de 5200 mAh con cargador TurboPower incluido

Precios: 64 GB por $219.999 o 128 GB por $249.999 Ambas versiones con 6 cuotas sin interés

moto e15: cámara impulsada por IA y diseño premium

Por solo $189.999, el moto e15 ofrece una excelente cámara de 32 MP con Inteligencia Artificial y la posibilidad de pagarlo en 6 cuotas sin interés.

Sus especificaciones lo convierten en el smartphone ideal para quienes buscan equilibrio entre rendimiento, cámara y diseño:

Hasta 6 GB de RAM gracias a RAM Boost

Batería de 5.200 mAh con hasta 40 horas de autonomía

Pantalla de 6,7” con Water Touch

Diseño premium en cuero vegano

Cristal Corning Gorilla Glass 3 para mayor resistencia

El moto e15 combina estilo y durabilidad sin superar los $200.000, una excelente relación calidad-precio dentro de su categoría.

moto-e15-2

moto g56 5G: fotos con IA y conectividad de nueva generación

El moto g56 5G integra un sistema de cámaras Sony LYTIA™ 600 de 50 MP con Visión Nocturna Automática y modo Retrato con IA para capturas vibrantes en cualquier condición de luz.

Lente ultra gran angular que capta 4 veces más de la escena

Cámara selfie de 32 MP

Pantalla de 6,7’’ Full HD+

Batería de 5.200 mAh con TurboPower de 30W incluido

Hasta 24 GB de RAM (con RAM Boost) y 256 GB de almacenamiento, expandible hasta 2 TB

Disponible por $499.999 con 9 cuotas sin interés, el moto g56 5G ofrece un rendimiento sobresaliente y conectividad 5G a precio accesible.

moto-g56-5G (2)

moto g86 5G: imágenes de nivel profesional y diseño premium

El moto g86 5G es el modelo más avanzado de esta lista, con un sistema de cámara Sony LYTIA™ 600 de 50 MP con OIS y tecnología Quad Pixel para fotos nítidas incluso con poca luz.

Su motor de mejora Photo Enhancement Engine, impulsado por moto ai, optimiza cada toma con precisión profesional.

Sensor ultra gran angular y macro de 8 MP

Cámara frontal de 32 MP

Modo Cabina de fotos, ideal para selfies grupales con gestos

Pantalla Super HD pOLED 1.5K de 6,7″, 28% más brillante que la anterior generación

Acabado inspirado en cuero y colores curados por Pantone™

Resistencia militar y Gorilla Glass 7i

Batería de 5.200 mAh con carga TurboPower 30W

El moto g86 5G ofrece 256 GB de almacenamiento, hasta 24 GB de RAM, y se vende a $599.999 en 9 cuotas sin interés.