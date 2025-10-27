Lenovo en Pulso IT 2025: innovación, infraestructura e inteligencia artificial al servicio del negocio

Con el objetivo de acercar la tecnología de una forma más experiencial, el espacio de Lenovo contará con un simulador de Fórmula 1, donde los asistentes podrán competir y participar por merchandising exclusivo. Además, habrá tótems de autogestión y una demostración en vivo del monitor 3D, una de las innovaciones más recientes de la marca.

Como parte de la agenda del evento, Lenovo también participará en una charla el martes 29 de octubre a las 17:45 h en la Sala A: “Una solución para cada proyecto: desde la IA hasta la infraestructura de IT con TopChoice Express”. Nelson Pesce, LA Product Category Director estará a cargo de esta charla y adelantó: “En Lenovo impulsamos la adopción de tecnologías basadas en inteligencia artificial y soluciones de infraestructura flexibles, capaces de acompañar la transformación digital de cada empresa con agilidad, seguridad y escalabilidad”.

De esta manera, Lenovo reafirma su compromiso con el desarrollo del ecosistema tecnológico argentino, ofreciendo soluciones que van desde el bolsillo hasta la nube, y conectando innovación, rendimiento e inteligencia en cada dispositivo y servicio.