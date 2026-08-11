Chat GPT permitirá chats de texto sin límites en su versión gratuita

La compañía también anunció cambios para los usuarios de los planes pagos Plus y Pro. Estos tendrán acceso a GPT-5.6 Sol, un modelo que incorpora mejoras para tareas como búsquedas web, preguntas complejas, planificación, redacción de textos y toma de decisiones.

Según TechCrunch, los usuarios de ChatGPT Plus y Pro contarán además con un control deslizante para determinar cuánto tiempo dedica el modelo al análisis de una respuesta. OpenAI indicó que una evaluación interna mostró que, frente a GPT-5.5 Instant, los errores fueron un 62% menos frecuentes en GPT-5.6 Luna y un 68% menos frecuentes en GPT-5.6 Sol.

La actualización se conoce después de que ChatGPT alcanzara los 4.000 millones de usuarios activos semanales, un récord que, según la información proporcionada por OpenAI, permitió al chatbot superar a otras plataformas digitales de gran alcance, entre ellas Facebook y TikTok.

El despliegue de GPT-5.6 Sol para los usuarios Plus y Pro ya comenzó, mientras que las modificaciones para los planes Free y Go se implementarán durante esta semana. La eliminación de los límites para los chats de texto gratuitos, en tanto, comenzará a estar disponible la próxima semana.