Chat GPT permitirá chats de texto sin límites en su versión gratuita

Esta posibilidad llegará con el despliegue de Chat GPT-5.6 Luna, aunque los usuarios sin suscripción seguirán teniendo restricciones para imágenes, voz y archivos.
OpenAI anunció que ChatGPT eliminará los límites de las conversaciones de texto para los usuarios de la versión gratuita con el despliegue de su próximo modelo, GPT-5.6 Luna. La modificación permitirá mantener chats sin límites incluso en el plan Free, que hasta ahora restringía la cantidad de mensajes que podían enviarse en un determinado período.
El cambio se implementará durante la próxima semana, según informó OpenAI, y alcanzará también al plan Go. Sin embargo, la eliminación de los límites estará circunscripta a las conversaciones de texto, ya que los usuarios que no pagan continuarán teniendo restricciones en funciones como la generación de imágenes, la voz y el uso de archivos.
Hasta ahora, el plan gratuito de ChatGPT establecía límites para las interacciones mediante texto, generalmente de unos 10 mensajes cada cinco horas. Una vez alcanzado ese tope, los usuarios debían esperar hasta su restablecimiento o contratar una suscripción para acceder a un uso más amplio del chatbot.
GPT-5.6 Luna será el modelo predeterminado para los usuarios de los planes Free y Go y reemplazará a GPT-5.5, lanzado en abril de este año. En su página de soporte, OpenAI aclara que “el uso de modelos en el nivel gratis es limitado” y que “ChatGPT avisará cuando alcances el límite y mostrará cuándo se restablece el acceso o qué opciones de actualización están disponibles”.
La compañía también anunció cambios para los usuarios de los planes pagos Plus y Pro. Estos tendrán acceso a GPT-5.6 Sol, un modelo que incorpora mejoras para tareas como búsquedas web, preguntas complejas, planificación, redacción de textos y toma de decisiones.
Según TechCrunch, los usuarios de ChatGPT Plus y Pro contarán además con un control deslizante para determinar cuánto tiempo dedica el modelo al análisis de una respuesta. OpenAI indicó que una evaluación interna mostró que, frente a GPT-5.5 Instant, los errores fueron un 62% menos frecuentes en GPT-5.6 Luna y un 68% menos frecuentes en GPT-5.6 Sol.
La actualización se conoce después de que ChatGPT alcanzara los 4.000 millones de usuarios activos semanales, un récord que, según la información proporcionada por OpenAI, permitió al chatbot superar a otras plataformas digitales de gran alcance, entre ellas Facebook y TikTok.
El despliegue de GPT-5.6 Sol para los usuarios Plus y Pro ya comenzó, mientras que las modificaciones para los planes Free y Go se implementarán durante esta semana. La eliminación de los límites para los chats de texto gratuitos, en tanto, comenzará a estar disponible la próxima semana.