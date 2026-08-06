Los riesgos de dejar a los niños solos con Chatbots y cómo protegerlos

Los especialistas también alertan sobre la posibilidad de que los niños terminen expuestos a publicidad engañosa, plataformas de apuestas, contenido para adultos o comunidades sin moderación. En algunos casos, seguir recomendaciones hacia foros o servidores de videojuegos puede facilitar el contacto con personas desconocidas que intenten obtener información personal mediante técnicas de ingeniería social o grooming.

¿Cómo reducir los riesgos y qué herramientas disponen los padres?

Para reducir estos riesgos, los expertos recomiendan que los menores descarguen juegos únicamente desde tiendas oficiales, como Google Play, App Store o los catálogos de las consolas. También consideran fundamental enseñarles a no hacer clic en enlaces desconocidos ni compartir datos personales sin consultar previamente con un adulto.

A estas medidas se suman las herramientas de control parental incorporadas por OpenAI en ChatGPT. El sistema permite vincular la cuenta del menor con la de un adulto responsable para aplicar configuraciones adicionales de seguridad, sin que este tenga acceso al contenido de las conversaciones privadas del adolescente.

Entre las funciones disponibles se encuentran:

Filtros para limitar el acceso a contenido sensible

L a posibilidad de establecer horarios de uso

Restringir herramientas como la generación de imágenes, el modo de voz o la navegación web

Recibir notificaciones únicamente cuando el sistema detecta situaciones de riesgo vinculadas con autolesiones o violencia.

La vinculación entre cuentas puede realizarse desde la configuración de ChatGPT mediante una invitación enviada por correo electrónico o teléfono. Tanto el adulto como el menor pueden cancelar esa relación en cualquier momento y las restricciones desaparecen automáticamente cuando el usuario alcanza la mayoría de edad.

Los especialistas coinciden en que ninguna herramienta tecnológica reemplaza el acompañamiento familiar. Explicar a los niños cómo funcionan las estafas digitales, enseñarles a identificar riesgos y mantener un diálogo permanente sobre el uso de la inteligencia artificial continúa siendo la estrategia más efectiva para que puedan aprovechar estas plataformas de forma segura.