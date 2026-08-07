Cómo denunciar una cuenta falsa en Facebook o Instagram que suplanta tu identidad

Las redes sociales cuentan con herramientas oficiales para reportar perfiles falsos que utilizan tu nombre o el de otra persona. Actuar rápido ayuda a evitar estafas y proteger la información personal.
La suplantación de identidad en redes sociales como Facebook e Instagram es una de las modalidades de fraude más frecuentes. Cuando una cuenta falsa utiliza el nombre, las fotografías o los datos de otra persona, es fundamental realizar la denuncia cuanto antes para reducir el riesgo de estafas, acoso o difusión de información engañosa.
Meta dispone de mecanismos oficiales para reportar este tipo de perfiles. Si la plataforma confirma que existe una suplantación de identidad, puede bloquear o eliminar la cuenta infractora tras revisar la documentación y la información aportada durante el proceso de verificación.
Las cuentas falsas pueden utilizarse para engañar a familiares, amigos o seguidores, solicitar dinero, obtener información personal o perjudicar la reputación de una persona. Por ese motivo, los especialistas recomiendan no interactuar con esos perfiles y realizar la denuncia apenas se detecte la irregularidad.
Cuando la víctima es quien inicia el trámite, Instagram y Facebook solicitan completar un formulario oficial con datos personales para verificar la identidad. En algunos casos también pueden requerir una fotografía de un documento oficial, con el objetivo de acelerar la revisión y confirmar que la denuncia corresponde a una suplantación real.
Si el perfil falso corresponde a un menor de edad o a una persona que no puede realizar el procedimiento por sus propios medios, el reporte también puede ser presentado por un representante legal, padre, madre o tutor mediante los canales habilitados por Meta.
En los casos en que un amigo o familiar detecte la cuenta fraudulenta, la recomendación es informar inmediatamente a la persona afectada para que presente la denuncia desde su propia cuenta o mediante los formularios oficiales. Aunque terceros pueden alertar sobre el problema, el proceso resulta más efectivo cuando lo inicia quien sufrió la suplantación o su representante.
Para acceder al formulario oficial de reporte; Puedes hacerlo desde la app de Instagram o en su web https://help.instagram.com/. En Facebook: busca la opción de “Reportar perfil” en el menú de la cuenta sospechosa.
Una vez enviado el reporte, Meta analiza la información presentada y determina si corresponde aplicar medidas sobre la cuenta denunciada. El tiempo de respuesta puede variar entre algunas horas y varios días, según la complejidad del caso y la cantidad de solicitudes que tenga la plataforma.
Las denuncias por suplantación de identidad son anónimas. Salvo en procedimientos relacionados con derechos de propiedad intelectual, Facebook e Instagram no informan al titular de la cuenta denunciada quién presentó el reporte, una medida que busca proteger a las víctimas y evitar posibles represalias.
Además de denunciar los perfiles falsos, los expertos en ciberseguridad recomiendan activar la autenticación en dos pasos, revisar periódicamente la actividad de las cuentas y evitar publicar información personal sensible. Estas medidas dificultan que terceros utilicen datos públicos para crear perfiles fraudulentos.
Si una cuenta fue comprometida o hackeada, la recomendación es recurrir exclusivamente a los canales oficiales de recuperación y soporte de Facebook e Instagram. Actuar con rapidez y utilizar las herramientas de seguridad disponibles reduce las posibilidades de que una suplantación de identidad derive en fraudes o en la pérdida del control sobre la cuenta.
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