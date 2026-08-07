Cómo denunciar una cuenta falsa en Facebook o Instagram que suplanta tu identidad

Si el perfil falso corresponde a un menor de edad o a una persona que no puede realizar el procedimiento por sus propios medios, el reporte también puede ser presentado por un representante legal, padre, madre o tutor mediante los canales habilitados por Meta.

En los casos en que un amigo o familiar detecte la cuenta fraudulenta, la recomendación es informar inmediatamente a la persona afectada para que presente la denuncia desde su propia cuenta o mediante los formularios oficiales. Aunque terceros pueden alertar sobre el problema, el proceso resulta más efectivo cuando lo inicia quien sufrió la suplantación o su representante.

¿Cómo realizar el reporte en Facebook e Instagram?

Para acceder al formulario oficial de reporte; Puedes hacerlo desde la app de Instagram o en su web https://help.instagram.com/. En Facebook: busca la opción de “Reportar perfil” en el menú de la cuenta sospechosa.

Una vez enviado el reporte, Meta analiza la información presentada y determina si corresponde aplicar medidas sobre la cuenta denunciada. El tiempo de respuesta puede variar entre algunas horas y varios días, según la complejidad del caso y la cantidad de solicitudes que tenga la plataforma.

Las denuncias por suplantación de identidad son anónimas. Salvo en procedimientos relacionados con derechos de propiedad intelectual, Facebook e Instagram no informan al titular de la cuenta denunciada quién presentó el reporte, una medida que busca proteger a las víctimas y evitar posibles represalias.

Además de denunciar los perfiles falsos, los expertos en ciberseguridad recomiendan activar la autenticación en dos pasos, revisar periódicamente la actividad de las cuentas y evitar publicar información personal sensible. Estas medidas dificultan que terceros utilicen datos públicos para crear perfiles fraudulentos.

Si una cuenta fue comprometida o hackeada, la recomendación es recurrir exclusivamente a los canales oficiales de recuperación y soporte de Facebook e Instagram. Actuar con rapidez y utilizar las herramientas de seguridad disponibles reduce las posibilidades de que una suplantación de identidad derive en fraudes o en la pérdida del control sobre la cuenta.