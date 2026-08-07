Ver la pelicula "La Odisea" de manera ilegal, puede tener su caballo de troya: ocultan virus

Investigadores detectaron virus que se hacen pasar por la esperada película y que instalan un peligroso software capaz de robar credenciales, cookies y datos de pago.
Las falsas copias piratas de "La Odisea" de Christopher Nolan comenzaron a ser utilizadas por ciberdelincuentes para distribuir malware capaz de robar contraseñas, datos bancarios e información personal. La advertencia fue realizada por la empresa de ciberseguridad Bitdefender, que detectó archivos maliciosos disfrazados como supuestas descargas de la película.
Según la investigación, la amenaza aparece cuando el film todavía no se encuentra disponible en plataformas de streaming y continúa agotando funciones en salas IMAX. Los especialistas señalaron que numerosos usuarios ya intentaron descargar supuestas versiones digitales del estreno y terminaron ejecutando programas diseñados para infectar sus computadoras.
El software malicioso utilizado en esta campaña es "Lumma Stealer", un malware desarrollado en Rusia y ampliamente conocido en el mundo de la ciberseguridad. En lugar de reproducir la película, los archivos descargados instalan este programa en el equipo de la víctima sin ofrecer ningún contenido audiovisual.
Una vez ejecutado, "Lumma Stealer" puede acceder a una gran cantidad de información almacenada en el dispositivo. Entre los datos que busca obtener se encuentran credenciales de acceso, contraseñas guardadas, información de tarjetas y medios de pago, cookies de sesión, historial de navegación, aplicaciones de comunicación y documentos almacenados localmente.
El robo de estos datos puede permitir que los atacantes tomen el control de cuentas personales, realicen operaciones financieras no autorizadas o utilicen la información obtenida para lanzar nuevos ataques. Además del impacto económico, el malware puede comprometer la privacidad digital del usuario durante un largo período.
Bitdefender explicó que este tipo de campañas aprovecha el intervalo entre el estreno de una película en los cines y su llegada a los servicios oficiales de streaming. Durante ese período, muchos usuarios buscan versiones gratuitas en internet y terminan descargando archivos ejecutables que simulan ser videos, pero en realidad contienen código malicioso.
El sitio "Bitdefender" ha identificado varios nombres de archivo señuelo de la pelicula que circulan en línea, entre ellos:
Los investigadores remarcaron que no se trata de una modalidad nueva. En 2025 documentaron una campaña prácticamente idéntica que utilizó falsas descargas de "Mission: Impossible – The Final Reckoning" para distribuir el mismo malware a través de sitios de torrents y páginas de piratería.
Según el informe, los ciberdelincuentes simplemente adaptan una estrategia que ya demostró ser efectiva. En lugar de desarrollar nuevas técnicas, reemplazan el nombre de una película por el del estreno más buscado del momento para aumentar la cantidad de víctimas y aprovechar el interés que generan las superproducciones.
La amenaza tampoco se limita al cine. Los especialistas advierten que Lumma Stealer y otros programas similares también se distribuyen mediante videojuegos pirateados, series de televisión, software ilegal y otras descargas que suelen encontrarse en portales no oficiales. En esos entornos, los usuarios tienden a prestar menos atención al tipo de archivo que ejecutan debido a la naturaleza del contenido.
Frente a este escenario, Bitdefender recomienda descargar películas únicamente desde plataformas oficiales de streaming y evitar cualquier archivo que prometa acceso anticipado a estrenos que todavía no fueron publicados digitalmente. También aconseja mantener actualizado el sistema operativo, el software de seguridad y desconfiar de cualquier ejecutable que se presente como un supuesto archivo de video.
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