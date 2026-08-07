Ver la pelicula "La Odisea" de manera ilegal, puede tener su caballo de troya: ocultan virus

El robo de estos datos puede permitir que los atacantes tomen el control de cuentas personales, realicen operaciones financieras no autorizadas o utilicen la información obtenida para lanzar nuevos ataques. Además del impacto económico, el malware puede comprometer la privacidad digital del usuario durante un largo período.

Bitdefender explicó que este tipo de campañas aprovecha el intervalo entre el estreno de una película en los cines y su llegada a los servicios oficiales de streaming. Durante ese período, muchos usuarios buscan versiones gratuitas en internet y terminan descargando archivos ejecutables que simulan ser videos, pero en realidad contienen código malicioso.

El sitio "Bitdefender" ha identificado varios nombres de archivo señuelo de la pelicula que circulan en línea, entre ellos:

the odyssey 2160phd (2026) engsubs eztv.exe

the odyssey 2026 1080p h264-djt.exe

the odyssey 2026 1080p webrip-lama.exe

Los investigadores remarcaron que no se trata de una modalidad nueva. En 2025 documentaron una campaña prácticamente idéntica que utilizó falsas descargas de "Mission: Impossible – The Final Reckoning" para distribuir el mismo malware a través de sitios de torrents y páginas de piratería.

Según el informe, los ciberdelincuentes simplemente adaptan una estrategia que ya demostró ser efectiva. En lugar de desarrollar nuevas técnicas, reemplazan el nombre de una película por el del estreno más buscado del momento para aumentar la cantidad de víctimas y aprovechar el interés que generan las superproducciones.

La amenaza tampoco se limita al cine. Los especialistas advierten que Lumma Stealer y otros programas similares también se distribuyen mediante videojuegos pirateados, series de televisión, software ilegal y otras descargas que suelen encontrarse en portales no oficiales. En esos entornos, los usuarios tienden a prestar menos atención al tipo de archivo que ejecutan debido a la naturaleza del contenido.

Frente a este escenario, Bitdefender recomienda descargar películas únicamente desde plataformas oficiales de streaming y evitar cualquier archivo que prometa acceso anticipado a estrenos que todavía no fueron publicados digitalmente. También aconseja mantener actualizado el sistema operativo, el software de seguridad y desconfiar de cualquier ejecutable que se presente como un supuesto archivo de video.