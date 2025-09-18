Clave: 6 celulares con baterías que duran más de un día, desde $169.999 y en cuotas

La batería se convirtió entonces en un componente clave, que deberías mirar con atención al comprar un celular nuevo, un dispositivo que pueda acompañar tu intenso ritmo diario y por el que no debas gastar mucho.

A continuación, Motorola acerca 6 celulares con baterías que duran más de un día y son compatibles con carga rápida. ¡Ah, e incluyen cargador y cable en la caja! Sí, también podés pagarlos en cuotas sin interés.

moto g15: equilibrio, al mejor precio

moto-g15-M RAM-Boost-600x400

El moto g15 viene con una batería de 5.200 mAh, una cantidad suficiente para obtener hasta 40 horas de batería con una sola carga. Eso se traduce en miles de canciones, series, juegos, fotos y videos sin preocuparse por cuánta carga tendrás al final del día.

Igualmente, no deberías preocuparte: el motog15 incluye dentro de la caja un cargador Turbo PowerTM de 20W: con solo unos minutos conectado a la corriente, horas de autonomía.

Este dispositivo viene con un procesador octa core, RAM Boost inteligente hasta 12 GB, sistema de cámara de 50MP con IA, Night Vision Automático y lente ultra wide. El moto g15 se destaca por ser el smartphone más económico de la marca en contar con la tecnología NFC, garantizando así pagos y recargas sin contacto.

El moto g15 con 256 GB de almacenamiento tiene un precio de $299.999, en hasta 6 cuotas sin interés. La versión de 128 GB cuesta 249.999, también con posibilidad de pagarlo en hasta 6 cuotas sin interés.

moto g05, 40 horas de batería a un precio imbatible

M moto-g05-2-600x400

Este dispositivo viene con una batería de 5.200 mAh para una autonomía de hasta 40 horas. La caja del moto g05 incluye un cargador Turbo PowerTM de 18W, por lo que podrás obtener horas extra con apenas unos minutos de carga.

Tiene la pantalla con mejor brillo de la categoría (1.000 nits), ideal para ver contenidos bajo la luz directa del sol o cualquier otra condición. Cuenta con un sistema de cámara de 50 MP con Visión Nocturna y el modo Retrato con IA para obtener imágenes nítidas en exteriores y retratos más nítidos y naturales. Suma hasta 12 GB de RAM Boost, que permiten hacer más sin ralentizarse ni agotar la batería.

Hay dos versiones de moto g05: la de 128 GB cuesta $209.999 y la de 64 GB $199.999. Ambas pueden ser compradas en hasta 6 cuotas sin interés.

moto e15, tecnología, diseño y autonomía al mejor precio

M moto-e15-2-600x400

La batería del moto e15 es de 5.200 mAh, equiparando las 40 horas de autonomía de los dos modelos anteriores. Cuenta con cargador rápido de 10W incluido dentro de la caja.

También incluye la pantalla con brillo de hasta 1.000 nits y suma cuero vegano en las terminaciones, para elegancia y suavidad al tacto. Posee hasta 6GB con RAM Boost y sistema de cámara de 32 MP.

El precio del moto e15 es de $169.999, en hasta 6 cuotas sin interés.

moto g35 5G, entretenimiento sin pausas

M moto-g35-5g-1-600x400

Esos días llenos de videollamadas, mensajes y entretenimiento no serán un problema para el moto g35 5G, que tiene una batería de 5.000 mAh para estar siempre conectados. Y cuando llegue el momento de recargar, el cargador TurboPowerTM de 20W, incluido dentro de la caja, será un aliado.

Con un diseño repelente al agua y terminación en cuero vegano, el moto g35 5G cuenta con un sistema de cámara de 50 MP, con una ultra gran angular de 8 MP para fotos grupales creativas o paisajes. La cámara selfie es de 8 MP.

Viene con almacenamiento de 256 GB, 4GB de RAM u 8 GB al utilizar RAM Boost.

El precio del moto g35 5G es de $399.999, en hasta 6 cuotas sin interés.

moto g56 5G, diseñado para resistir

moto-g56-5G (1)

Junto con un acabado premium y diseño sofisticado con colores Pantone, el moto g56 5G cumple con las certificaciones de grado militar (MIL-STD-810H). Posee una batería de 5.200 mAh, que en sólo 36 minutos ofrece horas de energía gracias al cargador TurboPower de 30W.

El dispositivo cuenta con una cámara de 50 MP con sensor Sony – LYTIATM 600. El sistema se completa con una gran angular de 8 MP y una frontal de 32 Mp para selfies.

Smart Connect te permitirá trabajar o entretenerte alternando entre el dispositivo o una pantalla más grande, ya sea una TV, tablet o PC con Windows. Y con Circle to Search de Google podrás buscar al instante lo que ves en pantalla simplemente marcándolo con un círculo, sin salir de la aplicación que estés usando.

Ofrece 24 GB de memoria con RAM Boost y hasta 256 GB de almacenamiento.

El precio del moto g56 5G es de $499.999, en hasta 9 cuotas sin interés.

moto g86 5G, una autonomía superior

moto-g86-5G-1

El moto g86 5G llega con una batería de 5.200 mAh para 41 horas a puro rendimiento. El cargador TurboPower de 30W incluido brinda un día completo de autonomía en apenas 30 minutos.

Diseñado con un acabado inspirado en el cuero y colores Pantone, ofrece resistencia con certificaciones de grado militar (MIL-STD-810H).

El moto g86 5G cuenta con una cámara principal de 50 MP son sensor Sony – LYTIA TM 600, además de una gran angular de 8 MP y lente macro vision. La cámara para selfies es de 32 MP.

El sistema está potenciado por hasta 24 GB de RAM mediante RAM Boost y 256 GB de almacenamiento.

El moto g86 5G tiene un precio de $599.999, en hasta 9 cuotas sin interés.