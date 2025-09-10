Lenovo y AMD presentan la nueva generación de notebooks con procesadores Ryzen™ AI Serie 300

La nueva línea de procesadores Ryzen AI Serie 300 incluye modelos Ryzen AI 7 y Ryzen AI 5, que brindan potencia, autonomía y capacidades avanzadas de IA en notebooks de diferentes segmentos, desde las opciones más premium hasta alternativas más accesibles.

Entre las novedades, se destacan los modelos de las líneas de Lenovo Legion, Yoga y IdeaPad, pensados para distintos tipos de consumidores que priorizan velocidad, eficiencia y una experiencia inmersiva e impulsada por la IA.

Lenovo Legion 5

Pensada para aquellos usuarios que buscan sumergirse en una experiencia visual y auditiva de primer nivel, la notebook Lenovo Legion 5 está disponible en dos versiones de 512 GB y 1TB de almacenamiento, ideales para los que disfrutan del entretenimiento y necesitan velocidad y potencia para aprovechar al máximo cualquier actividad, desde partidas exigentes de videojuegos y el disfrute de películas, hasta el manejo de tareas complejas.

Gracias a la incorporación del procesador AMD Ryzen™ AI 7 350 y excelentes gráficos, este modelo ofrece un rendimiento superior acompañado de una pantalla de 15,1", una tasa de refresco de 165Hz, hasta 500 nits de brillo y parlantes estéreo Dolby Vision®, garantizando una experiencia inmersiva y fluida en todo momento.

Lenovo foto 1 M

Lenovo Yoga 7 2-en-1

La Lenovo Yoga 7 2-en-1 (14") es un equipo versátil, potente y elegante, diseñado para quienes buscan máxima productividad y creatividad en cualquier lugar. Su formato convertible permite alternar fácilmente entre notebook y tablet, ofreciendo mayor flexibilidad para trabajar, estudiar o crear contenido. Equipada con el nuevo procesador AMD Ryzen™ AI 7 350, 32 GB de RAM y 1TB de almacenamiento, este dispositivo brinda alto rendimiento incluso en tareas exigentes, mientras que su pantalla táctil WUXGA de 14" garantiza imágenes nítidas y colores vibrantes.

Además, integra capacidades avanzadas de inteligencia artificial que optimizan la experiencia del usuario, mejoran la eficiencia energética y permiten aprovechar al máximo cada sesión de trabajo o entretenimiento.

Todo esto, en un diseño premium de aluminio, ultradelgado y ligero, ideal para quienes valoran movilidad y estilo.

Lenovo foto 2 M

IdeaPad Slim 5

La Lenovo IdeaPad Slim 5 es un dispositivo ideal para sacar provecho de la multimedia en cualquier momento y lugar. Su procesador AMD Ryzen™ AI 7 350 hará que la experiencia de usuario sea aún más satisfactoria, ofreciendo un rendimiento ágil y eficiente.

Con una pantalla de alta resolución WUXGA de 14” y gráficos avanzados, este equipo es perfecto para ver películas, jugar, revisar fotos y mucho más, combinando portabilidad, potencia y calidad visual para quienes buscan un dispositivo versátil y confiable en su día a día.

Además, la IdeaPad Slim 5 cuenta con un almacenamiento de 512 GB, opciones de conectividad avanzadas y una batería de larga duración, lo que permite llevar el entretenimiento y la productividad a cualquier lugar sin interrupciones. Su diseño delgado y liviano facilita el transporte, mientras que su construcción robusta asegura durabilidad y confiabilidad a lo largo del tiempo.

lenovo foto 3 M

Disponibilidad

Estos nuevos dispositivos estarán disponibles en Argentina durante el primer trimestre del 2026. Pronto recibirás más información sobre fechas y precios.