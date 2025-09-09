Cuáles son las tres novedades disruptivas del iPhone 17 Pro de Apple

Según adelantaron, el corazón del nuevo dispositivo es el procesador A19 Pro, calificado por la compañía estadounidense como "ultrapotente".

La empresa de Cupertino asegura que el nuevo chip introduce "niveles de cómputo de MacBook Pro en un iPhone", un salto diseñado para cargas intensas de trabajo con inteligencia artificial.

Mientras que el 40% extra de performance gráfica respecto al iPhone 16 Pro está pensado para consolidar al celular como una consola de videojuegos portátil de alta gama.

video

Las 3 novedades clave del iPhone 17 Pro

El nuevo celular de Apple se destaca por tres características disruptivas que marcan un salto respecto a la generación anterior:

• Chip A19 Pro con "poder de MacBook": Es el primer procesador de Apple en un celular con esta arquitectura, lo que le permite correr videojuegos con gráficos demandantes y ejecutar tareas de IA de manera mucho más eficiente.

• Batería récord de 39 horas: La compañía promete una autonomía nunca antes vista en un iPhone, alcanzando las 39 horas de reproducción de video con una sola carga.

• Cámara frontal cuadrada con IA: El sensor de la cámara frontal abandona el formato tradicional 4:3 por uno cuadrado. Esto permite que el usuario siempre esté centrado en videollamadas y transmisiones en vivo. Además, ya no es necesario girar el teléfono para tomar selfies horizontales: el sistema usa Inteligencia Artificial para ajustar automáticamente el encuadre y ofrecer opciones en formato retrato (4:3), apaisado (16:9) o cuadrado.