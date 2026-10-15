Detuvieron a un ingeniero de Open AI acusado de ocultar un dispositivo de grabación

Abdulrahman Alfozan, ciudadano saudí de 35 años, habría escondido una memoria USB en un televisor de una sala de reuniones ejecutivas.
El FBI detuvo a Abdulrahman Alfozan, un ex-empleado de OpenAI de nacionalidad saudí, acusado de utilizar o intentar utilizar un dispositivo para interceptar conversaciones orales en la sede de la compañía en San Francisco, según la Fiscalía, que habría captado a través de una memoria USB en un televisor ubicado en una sala de reuniones de la dirección, donde se trataban asuntos confidenciales.
Alfozan, de 35 años, fue detenido el 9 de octubre, aproximadamente una semana después de que OpenAI detectara el dispositivo y compareció por primera vez ante un tribunal estadounidense este martes. Se había incorporado a la empresa como ingeniero en julio de 2025.
Según la acusación, la memoria USB estaba envuelta en papel higiénico e introducida en un puerto ubicado en la parte trasera del televisor. Las cámaras de seguridad lo habrían registrado cerca de la sala de reuniones en varias fechas anteriores al descubrimiento del dispositivo, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El organismo judicial señaló que las conversaciones que se desarrollaban en esa sala incluían con frecuencia información técnica, comercial y estratégica altamente confidencial. El caso se produce en un contexto de competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo en inteligencia artificial, un sector al que el Gobierno de Donald Trump busca impulsar bajo el concepto de superinteligencia.
OpenAI informó que notificó al FBI después de descubrir el dispositivo oculto en una de sus oficinas. En un comunicado publicado en X, la empresa explicó que utilizó sus propios modelos para analizar el aparato e identificar su procedencia, y que llegó a la conclusión de que un empleado lo había colocado unos días antes.
La compañía creadora de ChatGPT también aseguró que no encontró indicios de que Alfozan hubiera accedido de forma indebida o extraído los pesos de los modelos, el código fuente o los datos de clientes. La investigación sobre el dispositivo de grabación, sin embargo, derivó en la denuncia ante las autoridades federales y en la acusación penal.
Alfozan está acusado de utilizar o intentar utilizar un dispositivo electrónico, mecánico u otro aparato para interceptar comunicaciones orales. La acusación se centra en la presunta colocación del equipo en un espacio donde se discutía información sensible de la compañía.
Si es declarado culpable, el exempleado podría recibir una pena máxima de cinco años de prisión, una multa de 250.000 dólares y hasta tres años de libertad supervisada.
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