Detuvieron a un ingeniero de Open AI acusado de ocultar un dispositivo de grabación

OpenAI informó que notificó al FBI después de descubrir el dispositivo oculto en una de sus oficinas. En un comunicado publicado en X, la empresa explicó que utilizó sus propios modelos para analizar el aparato e identificar su procedencia, y que llegó a la conclusión de que un empleado lo había colocado unos días antes.

La compañía creadora de ChatGPT también aseguró que no encontró indicios de que Alfozan hubiera accedido de forma indebida o extraído los pesos de los modelos, el código fuente o los datos de clientes. La investigación sobre el dispositivo de grabación, sin embargo, derivó en la denuncia ante las autoridades federales y en la acusación penal.

Alfozan está acusado de utilizar o intentar utilizar un dispositivo electrónico, mecánico u otro aparato para interceptar comunicaciones orales. La acusación se centra en la presunta colocación del equipo en un espacio donde se discutía información sensible de la compañía.

Si es declarado culpable, el exempleado podría recibir una pena máxima de cinco años de prisión, una multa de 250.000 dólares y hasta tres años de libertad supervisada.