Dinamarca prueba robots humanoides para reponer las góndolas de los supermercados

“Hay muchas pequeñas cosas en las que los humanos ni siquiera pensamos y que básicamente tenemos que enseñar al robot”, explicó Roger Sala, piloto de robots de Hive Robots. El entrenamiento comenzó en junio en establecimientos de Føtex, cadena perteneciente a Salling Group, el mayor minorista de Dinamarca, que opera más de 2.100 tiendas en Dinamarca, Alemania, Polonia, Letonia, Estonia y Lituania.

La iniciativa se desarrolla en medio del debate sobre el impacto de la inteligencia artificial y la robótica en el empleo. Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2024 estimó que la IA podría transformar las tareas vinculadas a alrededor del 60% de los puestos de trabajo en la Unión Europea, tanto mediante la asistencia a los empleados como a través de la automatización de algunas funciones.

El estudio también advirtió que estas tecnologías pueden aumentar la productividad, aunque plantean riesgos de desplazamiento laboral. Frente a ese escenario, Salling Group sostiene que su proyecto apunta a respaldar a los trabajadores y no a reemplazarlos. Según la compañía, la reposición de productos representa entre el 40% y el 50% del tiempo de trabajo del personal de Føtex.

Hive Robots también señaló que la cadena tiene dificultades para contratar jóvenes para realizar esa tarea, uno de los motivos que impulsan la búsqueda de soluciones automatizadas. La posibilidad de delegar parte de la reposición en máquinas permitiría destinar más tiempo del personal a otras actividades dentro de los establecimientos.

El director de operaciones de Føtex, Simon Kudsk, advirtió que la expansión de esta tecnología llevará tiempo y estimó que podrían pasar hasta cinco años antes de que haya robots en todas las tiendas. Entre las funciones que podrían incorporar figuran detectar productos faltantes o mal ubicados, retirar cajas de cartón vacías y controlar las fechas de consumo preferente.

“Nuestra visión, o el sueño ahora mismo, es que con el tiempo podamos tener uno o dos humanoides en cada tienda Føtex que apoyen a nuestros compañeros, hagan el trabajo más eficiente y creen más tiempo para actividades de valor añadido centradas en los clientes”, afirmó Kudsk. El resultado de las pruebas permitirá evaluar hasta qué punto los robots pueden integrarse en las operaciones diarias de los supermercados.