El ejecutivo se une como Vicepresidente Sénior (SVP) de Lenovo y Presidente para América Latina, aportando más de 20 años de experiencia al cargo.
Lenovo informó este miércoles que nombró a Diego Majdalani como Vicepresidente Senior de Lenovo y Presidente para América Latina. Diego asume formalmente la responsabilidad de liderar la organización en América Latina el 12 de octubre.
Según detalló la empresa en un comunicado, el recién designado ejecutivo "aporta más de 25 años de experiencia en la industria tecnológica, incluyendo una amplia trayectoria de liderazgo en América Latina y en el ecosistema global de canales. Se une a Lenovo tras 17 años en Dell Technologies, donde recientemente se desempeñó como Presidente de Canales para Mercados Internacionales. Anteriormente, lideró el negocio de Dell en América Latina y ocupó cargos de liderazgo regional y en soluciones empresariales".
Como SVP y Presidente para América Latina, Diego Majdalani "liderará la organización regional de Lenovo, uniendo todo su portafolio y equipos para atender a clientes y socios de negocio en toda la región. Los líderes clave de los grupos de negocio de la región continuarán en sus roles actuales, garantizando tanto la continuidad como el impulso necesario para respaldar la próxima fase de crecimiento en América Latina".
En el Grupo de Dispositivos Inteligentes (Intelligent Devices Group, IDG), Gaspar Fernández-Concha continuará liderando el negocio de PC, dispositivos inteligentes y tabletas, mientras que José Cardoso seguirá siendo responsable del Grupo de Negocio Móvil (Mobile Business Group, MBG). Claudio Stopatto continuará liderando el Grupo de Soluciones de Infraestructura (Infrastructure Solutions Group, ISG). Los tres líderes reportarán a Majdalani.
"América Latina es una región de crecimiento fundamental para Lenovo, con un fuerte impulso para todo el negocio. Diego es un líder experimentado con un profundo conocimiento de la región. Su experiencia de liderazgo con clientes, socios y canales lo posiciona de manera ideal para aprovechar ese impulso y guiar a nuestros equipos hacia la próxima fase de crecimiento", señaló Matt Zielinski, Vicepresidente Ejecutivo (EVP) y Presidente de Mercados Internacionales de Lenovo.
"Es un honor unirme a esta increíble organización como SVP de Lenovo y Presidente para América Latina", expresó Diego Majdalani. "Lo que más destaco es la sólida posición que Lenovo ha establecido en toda la región. El enfoque de Lenovo en la IA (Inteligencia Artificial) crea una oportunidad significativa para ayudar a nuestros clientes a adoptar esta transformación y convertir la innovación en un valor comercial tangible. En las próximas semanas, mi prioridad será escuchar a nuestros clientes y socios, comprender sus necesidades y trabajar estrechamente con nuestros equipos para abordarlas. Me enfocaré en eliminar obstáculos y asegurar que nuestros equipos tengan las herramientas, los recursos y la alineación necesarios para entregar ese valor e impulsar un crecimiento continuo en toda América Latina".
Diego Majdalani sucede a Sergio Buniac, quien recientemente se desempeñó como Presidente para Latam tras una carrera de 30 años en Motorola, empresa del Grupo Lenovo. Allí, ocupó puestos de liderazgo en ventas, marketing y cadena de suministro en toda América Latina, además de pasar ocho años liderando el negocio de smartphones a nivel global.
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