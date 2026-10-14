"América Latina es una región de crecimiento fundamental para Lenovo, con un fuerte impulso para todo el negocio. Diego es un líder experimentado con un profundo conocimiento de la región. Su experiencia de liderazgo con clientes, socios y canales lo posiciona de manera ideal para aprovechar ese impulso y guiar a nuestros equipos hacia la próxima fase de crecimiento", señaló Matt Zielinski, Vicepresidente Ejecutivo (EVP) y Presidente de Mercados Internacionales de Lenovo.

"Es un honor unirme a esta increíble organización como SVP de Lenovo y Presidente para América Latina", expresó Diego Majdalani. "Lo que más destaco es la sólida posición que Lenovo ha establecido en toda la región. El enfoque de Lenovo en la IA (Inteligencia Artificial) crea una oportunidad significativa para ayudar a nuestros clientes a adoptar esta transformación y convertir la innovación en un valor comercial tangible. En las próximas semanas, mi prioridad será escuchar a nuestros clientes y socios, comprender sus necesidades y trabajar estrechamente con nuestros equipos para abordarlas. Me enfocaré en eliminar obstáculos y asegurar que nuestros equipos tengan las herramientas, los recursos y la alineación necesarios para entregar ese valor e impulsar un crecimiento continuo en toda América Latina".

Diego Majdalani sucede a Sergio Buniac, quien recientemente se desempeñó como Presidente para Latam tras una carrera de 30 años en Motorola, empresa del Grupo Lenovo. Allí, ocupó puestos de liderazgo en ventas, marketing y cadena de suministro en toda América Latina, además de pasar ocho años liderando el negocio de smartphones a nivel global.