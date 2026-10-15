Un mes antes, el buque de carga chino Yi Peng 3 había cortado uno de esos cables de datos en la misma región. La tripulación del barco chino no fue procesada por las autoridades europeas, mientras que Finlandia intentó llevar a juicio a tres oficiales del Eagle S.

En febrero de 2025, el buque Hong Tai, de propiedad china, cortó un cable de telecomunicaciones submarino frente a Taiwán. En junio de ese año, un tribunal taiwanés condenó a su capitán a tres años de prisión. Después del episodio, el Parlamento de Taiwán elevó las penas por daños intencionales a cables o gasoductos submarinos hasta un máximo de siete años de cárcel.

Nuevas amenazas en el mar y bajo el agua

Durante este año también se registraron episodios que ampliaron la preocupación internacional. Irán intentó cobrar tarifas a los operadores de cables submarinos que atraviesan el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica entre el golfo Pérsico y el mar Arábigo.

Por separado, una operación conjunta del Reino Unido, Noruega y Estados Unidos interceptó submarinos rusos que practicaban el uso de una nueva tecnología para inutilizar cables en aguas árticas cercanas al archipiélago noruego de Svalbard.

Braw sostuvo qué, durante décadas, incluso en plena Guerra Fría, existió un acuerdo internacional tácito para no dañar esta infraestructura, una conducta que describió como la de “un buen ciudadano del fondo marino”. En declaraciones a Ars Technica, advirtió que la interrupción de cables y gasoductos submarinos podría tener consecuencias masivas, incluso si durara apenas un minuto.

La investigadora señaló que el escenario actual es muy diferente al de la Guerra Fría, cuando había pocos cables telefónicos y las comunicaciones internacionales tenían un alcance limitado. Hoy, los cables submarinos transportan enormes volúmenes de datos y sostienen transferencias constantes de dinero, lo que los convierte en una infraestructura esencial y, al mismo tiempo, en un objetivo cada vez más atractivo.