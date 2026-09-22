El cálculo de un Nobel de Física que genera preocupación sobre el futuro de la humanidad

Su advertencia sobre el futuro de la civilización parte de una estimación vinculada con el riesgo de una guerra nuclear. Según explicó, durante la Guerra Fría la posibilidad anual de que ocurriera un conflicto de ese tipo rondaba el 1%, mientras que actualmente considera que podría acercarse al 2%.

Gross aclaró que no se trata de una estimación rigurosa, pero sostuvo que “las probabilidades están más cerca del 2 %”. Aunque el incremento pueda parecer reducido, señaló que la acumulación de ese riesgo a lo largo del tiempo modifica de manera significativa las perspectivas de supervivencia.

Con un riesgo anual del 2% de una guerra nuclear, sus cálculos sitúan en aproximadamente 35 años la esperanza de supervivencia de la civilización. El planteo busca mostrar cómo una probabilidad aparentemente baja puede adquirir otra dimensión cuando se mantiene durante períodos prolongados.

Uno de los factores que más preocupa al científico es el debilitamiento de los mecanismos de control nuclear desarrollados después de la Guerra Fría. El tratado New START, último gran acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para limitar sus arsenales nucleares estratégicos, expiró el 5 de febrero de 2026 sin un reemplazo equivalente.

El escenario actual también incluye más actores con capacidad nuclear. Según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, a comienzos de 2025 había nueve países con armas nucleares, que en conjunto contaban con 12.241 ojivas. Para Gross, el paso de un escenario dominado por dos grandes potencias a otro con nueve actores aumenta las posibilidades de errores de cálculo y respuestas precipitadas.

A ese riesgo se suma la inteligencia artificial aplicada a los sistemas de defensa. Gross advierte que, aunque estas tecnologías pueden analizar enormes cantidades de información en segundos, también pueden interpretar datos de manera equivocada. “En un contexto civil, una alucinación de la inteligencia artificial puede provocar una mala recomendación. En un contexto nuclear, el margen de error se vuelve intolerable”, concluyó.