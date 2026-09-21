Trump anunció una nueva "Fuerza de IA" y busca nombrar un "zar" de la inteligencia artificial

En una entrevista con CBS News, Huang sostuvo: “2030 no va a ser el fin del mundo. Hay un 0% de posibilidades de que eso vaya a ser el fin del mundo”. Trump también rechazó los pedidos para ralentizar el desarrollo de la tecnología y argumentó que hacerlo podría permitir que China alcance a las empresas estadounidenses.

El anuncio de la nueva Fuerza de IA se produce además antes del viaje de Trump a China, donde participará de un diálogo sobre inteligencia artificial que busca establecer una vía de comunicación entre los dos principales actores mundiales en el desarrollo de esta tecnología.

Trump sostuvo que la industria de la IA está bajo ataque y calificó de “engaños” algunas de las preocupaciones planteadas sobre su avance. También cuestionó las críticas contra los centros de datos y afirmó que la sociedad debería comprender “lo ricos y prestigiosos que son para las comunidades en las que se construyen”.

El presidente estadounidense también dejó en claro su posición sobre el crecimiento del sector: “no vamos a obstaculizar ni sofocar de ninguna manera el crecimiento de esta industria increíble. Más bien, la apreciaremos, la ayudaremos y velaremos por ella mientras crece”. Además, definió a la IA como “la próxima revolución industrial, o el próximo internet”, y estimó que podría representar hasta el 25% del Producto Bruto Interno de Estados Unidos.

No sería la primera vez que Trump designa a un “zar” de la inteligencia artificial. El inversor de capital riesgo y presentador de pódcast David Sacks ocupó ese papel desde el regreso de Trump al cargo hasta su renuncia en marzo. Después, Collin Burns y Chris Fall asumieron funciones similares, aunque sus pasos por esos cargos fueron más breves y turbulentos.

Burns permaneció cuatro días como director del Centro para Estándares e Innovación en IA, conocido también como “zar de seguridad de la IA”, antes de ser destituido. Fall ocupó el puesto durante cuatro meses y luego presentó su renuncia. El nuevo anuncio de Trump apunta a redefinir el vínculo de su Administración con la industria, mientras el presidente ya estableció una condición para el próximo responsable: “solo deben presentarse personas con un coeficiente intelectual alto”.