TikTok eliminó más de 86 millones de cuentas falsas en tres meses

TikTok prepara nuevas medidas para detectar cuentas dedicadas a difundir spam generado con IA y pondrá especial atención en categorías donde la información inexacta puede tener mayores consecuencias, como política y actualidad, consejos financieros e información médica.

La eliminación de los 86 millones de perfiles en un solo trimestre convirtió a la moderación de cuentas en uno de los principales ejes de la estrategia de la plataforma. El objetivo es evitar que redes de usuarios falsos ocupen espacios destinados a creadores y audiencias reales, especialmente cuando utilizan material producido de forma automática.

Las oficinas de Tik Tok en china.

En paralelo, TikTok utiliza herramientas para identificar contenido generado mediante inteligencia artificial. Entre ellas se encuentran las credenciales de contenido, las opciones para que los propios creadores identifiquen sus publicaciones y una marca de agua invisible.

Estos mecanismos permiten señalar si un video fue creado o modificado de manera relevante con herramientas de IA y aportan información al usuario antes de que comparta una publicación, la considere una representación de un hecho real o la tome como una fuente confiable. La plataforma indicó que ya etiquetó más de 3.000 millones de videos.

TikTok también trabaja con el estándar Content Credentials de la Coalición para la Procedencia y Autenticidad de Contenidos, conocida como C2PA, que permite incorporar información sobre el origen de una imagen o video y los cambios realizados durante su creación. La empresa fue la primera plataforma de video en implementarlo hace dos años y actualmente forma parte de su Comité Directivo.

La trazabilidad no reemplaza la moderación ni garantiza que un contenido etiquetado sea correcto. Su función es aportar información sobre el recorrido de una publicación y permitir conocer qué intervención tecnológica tuvo antes de llegar a la pantalla del usuario.

Como parte de esta estrategia, TikTok también desarrolló una guía sobre el uso responsable de la IA junto con organizaciones y especialistas en alfabetización mediática, entre ellos NAMLE y Henry Ajder, y sumó un Centro de Información dentro de la aplicación con recursos para reconocer contenidos generados con estas herramientas.