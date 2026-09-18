TikTok eliminó más de 86 millones de cuentas falsas en tres meses

La plataforma reforzó la detección de perfiles utilizados para spam y publicaciones automatizadas, mientras avanza con herramientas para identificar contenido creado con inteligencia artificial.
TikTok eliminó más de 86 millones de cuentas falsas durante los primeros tres meses de 2026, en la mayor barrida de este tipo realizada por la plataforma. Los perfiles eran utilizados para difundir spam, amplificar publicaciones o aparentar actividad real dentro de la aplicación.
La compañía también identificó más de 3.000 millones de videos vinculados con inteligencia artificial, en un escenario donde la tecnología permite generar textos, voces, imágenes y videos con mayor rapidez y facilita su utilización para producir contenido a gran escala.
La cifra de videos identificados no implica que todos hayan incumplido las normas de TikTok. Sin embargo, muestra la dimensión que alcanzó el contenido generado o modificado con IA dentro de la plataforma y el desafío de permitir que los usuarios puedan reconocer este tipo de publicaciones.
El problema no se limita a los videos. Las cuentas falsas también pueden publicar de manera repetida, enviar mensajes, comentar, seguir perfiles o impulsar determinadas conversaciones para generar una apariencia de interés real. Las herramientas de inteligencia artificial pueden además hacer que esas acciones utilicen un lenguaje más natural y se adapten a temas específicos.
TikTok prepara nuevas medidas para detectar cuentas dedicadas a difundir spam generado con IA y pondrá especial atención en categorías donde la información inexacta puede tener mayores consecuencias, como política y actualidad, consejos financieros e información médica.
La eliminación de los 86 millones de perfiles en un solo trimestre convirtió a la moderación de cuentas en uno de los principales ejes de la estrategia de la plataforma. El objetivo es evitar que redes de usuarios falsos ocupen espacios destinados a creadores y audiencias reales, especialmente cuando utilizan material producido de forma automática.
En paralelo, TikTok utiliza herramientas para identificar contenido generado mediante inteligencia artificial. Entre ellas se encuentran las credenciales de contenido, las opciones para que los propios creadores identifiquen sus publicaciones y una marca de agua invisible.
Estos mecanismos permiten señalar si un video fue creado o modificado de manera relevante con herramientas de IA y aportan información al usuario antes de que comparta una publicación, la considere una representación de un hecho real o la tome como una fuente confiable. La plataforma indicó que ya etiquetó más de 3.000 millones de videos.
TikTok también trabaja con el estándar Content Credentials de la Coalición para la Procedencia y Autenticidad de Contenidos, conocida como C2PA, que permite incorporar información sobre el origen de una imagen o video y los cambios realizados durante su creación. La empresa fue la primera plataforma de video en implementarlo hace dos años y actualmente forma parte de su Comité Directivo.
La trazabilidad no reemplaza la moderación ni garantiza que un contenido etiquetado sea correcto. Su función es aportar información sobre el recorrido de una publicación y permitir conocer qué intervención tecnológica tuvo antes de llegar a la pantalla del usuario.
Como parte de esta estrategia, TikTok también desarrolló una guía sobre el uso responsable de la IA junto con organizaciones y especialistas en alfabetización mediática, entre ellos NAMLE y Henry Ajder, y sumó un Centro de Información dentro de la aplicación con recursos para reconocer contenidos generados con estas herramientas.
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