El iPhone plegable de Apple sufre demoras y podría postergarse hasta 2027

El impacto de este retraso no se limita al dispositivo en sí. El iPhone plegable es considerado una pieza central dentro de la estrategia de Apple para renovar su línea premium, por lo que cualquier cambio en su desarrollo puede repercutir en el resto de los productos previstos para los próximos años.

APPLE.jpg Los empleados fueron informados además de que tenían la oportunidad de volver a solicitar puestos dentro de la empresa.

En paralelo, proveedores de componentes ya habrían sido notificados sobre posibles ajustes en los tiempos de producción. Este tipo de movimientos suele anticipar modificaciones en la cadena de suministro y refuerza la idea de que los problemas técnicos tienen un alcance mayor dentro del ecosistema industrial.

Los planes de Apple con sus celulares plegables

A pesar de las dificultades, Apple mantiene planes ambiciosos para el dispositivo. Las proyecciones iniciales apuntan a una producción de entre 7 y 8 millones de unidades en su primera etapa, con el objetivo de posicionarse con fuerza en el segmento de smartphones plegables.

La entrada de la compañía en este mercado es seguida de cerca por la industria, donde otros fabricantes ya lograron consolidar su presencia. Ya Motorola con su linea "Edge", Samsung con sus "Fold" y "Z Flip"; además de las compañias chinas como Huawei y su "Mate XT Ultimate Design" que es triple plegalble, están más que presentes en un segmento muy competitivo. Un retraso en el lanzamiento podría otorgarles más margen para fortalecer sus propuestas mientras Apple continúa ajustando su producto.

Huawei Mate XT UD Huawei Mate Xt Ultimate Design, tiene la particularidad de que es el único que se pliega por tres.

El caso refleja los desafíos técnicos asociados al desarrollo de nuevas categorías en electrónica de consumo. Los dispositivos plegables exigen resolver problemas complejos vinculados a resistencia, diseño y experiencia de usuario, lo que convierte cada fase de prueba en un punto crítico.

Por el momento, Apple no confirmó oficialmente los retrasos ni brindó detalles sobre el estado del proyecto. Sin embargo, el escenario actual sugiere que la compañía prioriza garantizar la calidad final del producto, incluso si eso implica alterar su calendario original.