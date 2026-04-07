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El iPhone plegable de Apple sufre demoras y podría postergarse hasta 2027

Los problemas en las pruebas de ingeniería ponen en duda el calendario del primer iPhone plegable, un proyecto clave para la estrategia premium de Apple.

Apple atraviesa una fase crítica en el desarrollo de su primer iPhone plegable, con inconvenientes detectados durante las pruebas de ingeniería que podrían demorar su llegada al mercado. Las dificultades técnicas impactan en el cronograma previsto y abren la posibilidad de que el lanzamiento, inicialmente esperado para 2026, se postergue hasta 2027.

Los contratiempos surgen en una etapa determinante del proceso, donde se validan tanto el diseño como el funcionamiento del dispositivo antes de su producción masiva. Cualquier retraso en esta instancia suele generar efectos en cadena, especialmente en productos de alta complejidad como los teléfonos plegables, que requieren soluciones avanzadas en pantalla, bisagras y durabilidad.

El proyecto, conocido de forma informal como "iPhone Fold", es una de las apuestas más ambiciosas de Apple en los últimos años. Sin embargo, los problemas detectados, cuyos detalles no fueron revelados, demandan más tiempo de resolución del previsto y afectan la planificación interna de la compañía.

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La gran apuesta de Apple para reflotar su gama premiun.

La gran apuesta de Apple para reflotar su gama premiun.

Hasta ahora, las estimaciones del mercado ubicaban su lanzamiento hacia finales de 2026. No obstante, la nueva información indica que ese calendario podría modificarse de forma significativa, con un eventual corrimiento al año siguiente si las pruebas no logran superar las fallas actuales.

El impacto de este retraso no se limita al dispositivo en sí. El iPhone plegable es considerado una pieza central dentro de la estrategia de Apple para renovar su línea premium, por lo que cualquier cambio en su desarrollo puede repercutir en el resto de los productos previstos para los próximos años.

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Los empleados fueron informados además de que tenían la oportunidad de volver a solicitar puestos dentro de la empresa.

Los empleados fueron informados además de que tenían la oportunidad de volver a solicitar puestos dentro de la empresa.

En paralelo, proveedores de componentes ya habrían sido notificados sobre posibles ajustes en los tiempos de producción. Este tipo de movimientos suele anticipar modificaciones en la cadena de suministro y refuerza la idea de que los problemas técnicos tienen un alcance mayor dentro del ecosistema industrial.

Los planes de Apple con sus celulares plegables

A pesar de las dificultades, Apple mantiene planes ambiciosos para el dispositivo. Las proyecciones iniciales apuntan a una producción de entre 7 y 8 millones de unidades en su primera etapa, con el objetivo de posicionarse con fuerza en el segmento de smartphones plegables.

La entrada de la compañía en este mercado es seguida de cerca por la industria, donde otros fabricantes ya lograron consolidar su presencia. Ya Motorola con su linea "Edge", Samsung con sus "Fold" y "Z Flip"; además de las compañias chinas como Huawei y su "Mate XT Ultimate Design" que es triple plegalble, están más que presentes en un segmento muy competitivo. Un retraso en el lanzamiento podría otorgarles más margen para fortalecer sus propuestas mientras Apple continúa ajustando su producto.

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Huawei Mate Xt Ultimate Design, tiene la particularidad de que es el único que se pliega por tres.

Huawei Mate Xt Ultimate Design, tiene la particularidad de que es el único que se pliega por tres.

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El caso refleja los desafíos técnicos asociados al desarrollo de nuevas categorías en electrónica de consumo. Los dispositivos plegables exigen resolver problemas complejos vinculados a resistencia, diseño y experiencia de usuario, lo que convierte cada fase de prueba en un punto crítico.

Por el momento, Apple no confirmó oficialmente los retrasos ni brindó detalles sobre el estado del proyecto. Sin embargo, el escenario actual sugiere que la compañía prioriza garantizar la calidad final del producto, incluso si eso implica alterar su calendario original.

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