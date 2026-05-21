Con el nuevo moto g06, Motorola ofrece NFC en todo su portafolio

Con la incorporación de la nueva ediciòn del moto g06, Motorola es la única empresa en Argentina que ofrece NFC en toda su gama.
Motorola refuerza su propuesta por la democratización de la tecnología y alcanza un diferencial único en Argentina: con el lanzamiento del nuevo moto g06 con NFC, toda su línea actual de dispositivos integrará NFC1.
Por medio de un comunicado, la empresa destacó que "esta apuesta garantiza que cualquier usuario, sin importar el modelo que elija, tenga acceso a las herramientas de conectividad más avanzadas. Los chips NFC convierten al celular en una billetera desde donde realizar pagos sin contacto, ya sea una compra en tu café preferido o el transporte público, permitiendo además acreditar las recargas de tarjetas como la SUBE". .
La tecnología NFC no sólo es una cuestión de comodidad, sino también de seguridad avanzada. Al realizar pagos, el dispositivo nunca comparte los datos reales de tu tarjeta; en su lugar, utiliza un token cifrado único para cada transacción. Además, cada operación requiere tu validación biométrica (huella dactilar o reconocimiento facial) o el desbloqueo del equipo, garantizando que solo vos tengas el control total de tus movimientos financieros y datos personales.
Así como ocurrió con otras tecnologías, los celulares con NFC se fueron popularizando, algo que se traduce en poder comprarlos a precios accesibles.
Por ejemplo, el moto g0611 se destaca por ser el smartphone más económico de Motorola en contar con la tecnología NFC: la versión con esa tecnología parte de los $239.999, con posibilidad de pagarlo en hasta 6 cuotas sin interés. Por su parte, el moto g06, sin NFC, se puede conseguir desde $219.999, también en cuotas sin interés
Además, Motorola es el único fabricante de smartphones que ofrece a partir de hoy la tecnología NFC en todo su portafolio.
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