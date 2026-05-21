Con el nuevo moto g06, Motorola ofrece NFC en todo su portafolio

Seguridad

La tecnología NFC no sólo es una cuestión de comodidad, sino también de seguridad avanzada. Al realizar pagos, el dispositivo nunca comparte los datos reales de tu tarjeta; en su lugar, utiliza un token cifrado único para cada transacción. Además, cada operación requiere tu validación biométrica (huella dactilar o reconocimiento facial) o el desbloqueo del equipo, garantizando que solo vos tengas el control total de tus movimientos financieros y datos personales.

Así como ocurrió con otras tecnologías, los celulares con NFC se fueron popularizando, algo que se traduce en poder comprarlos a precios accesibles.

NFC Foto 2 M

Por ejemplo, el moto g0611 se destaca por ser el smartphone más económico de Motorola en contar con la tecnología NFC: la versión con esa tecnología parte de los $239.999, con posibilidad de pagarlo en hasta 6 cuotas sin interés. Por su parte, el moto g06, sin NFC, se puede conseguir desde $219.999, también en cuotas sin interés

Además, Motorola es el único fabricante de smartphones que ofrece a partir de hoy la tecnología NFC en todo su portafolio.